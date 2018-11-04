Минчанину не дали кредит − он отрезал себе мизинец и бросил им в консультанта

40-летний минчанин недавно вышел из тюрьмы, куда попал по той самой статье 328 (незаконный оборот наркотиков). В ТЦ на улице Кальварийской он хотел оформить кредит на телефон, но консультант ему отказала. Чтобы отомстить, мужчина нашёл в магазине нож, отрезал себе мизинец и бросил им в консультанта. Минчанина задержали, он был в наркотическом опьянении, сообщает ГУВД.

Мужчина обратился к консультанту салона сотовой связи, чтобы в рассрочку купить телефон. Девушка ответила, что у него задолженность за пользование мобильными услугами компании. Мужчина погасил её на месте, но ему всё равно не дали кредит.

После этого мужчина зашёл в торговый зал продуктового магазина, нашёл в одном из отделов кухонный нож, отрезал себе фалангу мизинца, вернулся в салон связи и бросил её в лицо той девушке-консультанту.

В милиции он пояснил, что хотел отомстить − он считает, что девушка его обманула. Если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, то не стал бы погашать долги. Медики установили, что он находится в наркотическом опьянении. Мужчину доставили в больницу.

Летом этого года он вышел из тюрьмы, куда попал по статье 328. Также его не раз наказывали за кражи.