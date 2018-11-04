Олег Веретило: Мы понимаем, что «Динамо-Брест» всеми воспринимается как топ-команда белорусского чемпионата





В эксклюзивном интервью журналу «Город над Бугом» защитник и вице-капитан «Динамо-Брест» Олег Веретило, пропускавший матч с «Ислочью» из-за перебора желтых карточек, рассказал о прошедшем матче с БАТЭ, завершившейся победной серии, сыгранности и партнерами-легионерами, а также поделился рецептом долгой и успешной игры.

ДОСЬЕ

Дата рождения (возраст): 10 июля 1988 (30 лет)

Место рождения: гп. Красносельский (Гродненская область)

Предыдущие клубы: «Динамо-Минск», «Подбескидзе» (Польша), «Минск»

Рост: 180 см Вес: 77 кг

БИОГРАФИЯ

Воспитанник волковысской ДЮСШ, с 2005 года выступал за минское «Динамо», с 2007 года - в основном составе. Играл на позиции правого защитника. Долгое время был игроком основы, а в сезоне 2013 стал капитаном команды. Позже, при главном тренере Роберте Масканте, капитанство перешло к Дмитрию Молошу.

Сезон 2014 начинал правым защитником, но позже на этой позиции стал играть Сергей Карпович, поэтому Веретило был переведен на левый фланг. В сезоне 2015 вернулся на правый фланг, а во второй половине чемпионата, после появления в команде Романа Бегунова, снова стал появляться слева. В декабре 2015 по истечении срока контракта покинул «Динамо-Минск».

С января 2016 года поддерживал форму в составе «Минска», ища варианты продолжения карьеры. В феврале подписал контракт с польским клубом «Подбескидзе». По итогам сезона 2015/16 «Подбескидзе» вылетел из Экстраклассы и Олег покинул клуб. В августе 2016 года стал игроком «Минска», где закрепился в качестве основного правого защитника.

В начале 2017 года не тренировался с «Минском», ища возможность перейти в другой клуб, однако в феврале подписал новый контракт с «горожанами». В первой половине 2017 года оставался основным правым защитником минчан. В июне 2017 года стало известно о переходе Веретило в «Динамо-Брест», к которому он присоединился по окончании первой половины чемпионата. В составе брестчан Олег стал основным игроком, выступая на позиции левого или правого защитника, также играл в качестве правого полузащитника.

Олег Веретило имеет за плечами насыщенную международную карьеру. 12 октября 2010 года в матче плей-офф за право играть на молодежном чемпионате Европы в Дании уже в добавленное время он забил решающий мяч в ворота итальянской сборной, тем самым выведя свою сборную турнир.

7 октября 2011 года дебютировал в национальной сборной Беларуси. В 2014 году перестал вызываться, однако в марте 2018 года снова попал в национальную команду.





ДОСТИЖЕНИЯ

Серебряный призер чемпионата Беларуси (4): 2008, 2009, 2014, 2015

Бронзовый призер чемпионата Беларуси (2): 2012, 2013

Обладатель Кубка Беларуси (1): 2018

Обладатель Суперкубка Беларуси (2): 2018

Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы: 2011

Пять раз попал в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014

Обладатель Кубка Беларуси: 2018

СТАТИСТИКА

За 15 месяцев в составе «Динамо-Брест» Веретило провел 46 официальных матчей, в которых отдал четыре голевые передачи. В высшей лиге-2018 - 22 матча, 4 передачи.

ИНТЕРВЬЮ

Давай вернемся к матчу с БАТЭ, который, очевидно, проигрывать было неприятно. Команда показала хороший футбол, но уступила 1:3.

- Да, это точно. Первый тайм в нашем исполнении получился очень классным, не хватило только второго или даже третьего гола, который решил бы исход матча. В футболе часто наказывают за неиспользованные возможности. Так БАТЭ нас и наказал, забил по сути все свои моменты. Очень обидно и за команду, и за болельщиков, которые в таком количестве собрались нас поддержать.

Все три гола были пропущены со стандартов. Как так получилось?

- Бывает, это потеря концентрации при штрафных, угловых. Все понимали, что соперник очень хорошо реализует такие моменты, тем более у них в команде есть Максим Скавыш, который постоянно выходит на замену и забивает. Можно сказать, попались на эту удочку.

По ходу матча Марцел Личка очень много подсказывал тебе и Максу Витусу. Что это были за подсказки?

- В основном игровые моменты. Марцел рассказывал, как нужно было играть в той или иной ситуации, пытался предвидеть все события на поле. Была информация о том, в какой момент нужно подключаться, а в какой нет. Плюс мы с Максом передавали подсказки другим игрокам, которые не были так близко к бровке.

Все ли было слышно, учитывая постоянный шум стадиона?

- Я близко подходил, поэтому проблем не возникло. А болельщики молодцы, поддерживали очень громко, атмосфера была по-настоящему европейская, как на больших стадионах.

Фаер-шоу во втором тайме - это то, что не часто увидишь на матчах нашего чемпионата.

- Да, после игры говорили в раздевалке и даже с игроками БАТЭ, что такие вещи всегда приятны. В такой атмосфере приятно находиться не только хозяевам, но и гостям, хоть на них оказывается давление, свист постоянный.

Два важных матча с «Динамо-Минск» и БАТЭ позади, результат не очень приятный для нас и, кажется, что сезон потихоньку заканчивается. Осталось четыре матча с менее статусными командами. Остались какие-то цели за этот отрезок?

- Конечно, будем бороться пока остаются хотя бы минимальные шансы. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы приблизиться к третьему-четвертому месту.

Но ведь не все зависит от нас, нужно оглядываться на матчи соперников, надеяться на потерю очков.

- Главное выиграть свои игры, сделать свою работу. А там посмотрим. Соперники ведь и между собой играть будут. Просто после чемпионата хочется посмотреть друг другу в глаза и сказать, что да, мы сделали все от нас зависящее, и не кусать локти из-за неожиданных потерь очков. В текущем сезоне их и без того было очень много.

Расскажи, как происходит взаимодействие с легионерами в нашей команде? В частности, с Кики и Дуарте, которые даже между собой говорят на разных языках, но тем не менее голов пропускать стали меньше и, кажется, игра в защите наладилась.

- Подсказки есть, там же футбольное все. Кики чуть-чуть по русский говорит, Дуарте тоже. Мы уже сыгрались и нормально понимаем друг друга. Иногда я подсказываю, иногда они мне. Конечно, лукавить не буду, если бы на одном языке говорили, то было бы легче, но со временем наиграть связки можно с кем угодно.

В матчах с «Динамо-Минск» и БАТЭ наша команда считалась фаворитом, что само по себе о многом говорит. Внутри коллектива вы осознаете этот статус, который обязывает выходить и обыгрывать любую команду высшей лиги?

- Конечно мы понимаем, что «Динамо-Брест» всеми воспринимается как топ-команда белорусского чемпионата. Все знают, что в Бресте тяжело играть, а тем более у нас была победная серия, которая многим открыла глаза. Мы подняли планку, ниже которой сложно будет опуститься и, опять же, сделаем все, чтобы не подвести ожидания болельщиков.

За счет чего удалось побеждать шесть матчей подряд?

- Произошла смена тренерского штаба, команда сплотилась. Марцел работал с нами с начала года, но немного в другой роли. Сейчас он стал главным, раскрепостил команду, плюс хорошо влились новые игроки. Мы правильно работали на тренировках, постоянно общались, укрепляли командный дух, а также адаптировались к схемам нового тренерского штаба.

Как можешь описать Марцела?

- Тренер с позитивом, умеет подобрать правильные слова. Может и пошутить, а может и жестко поговорить. Видно, что человек хорошо разбирается в футболе, тактически грамотно строит игру.

Ты в команде давно, почти полтора года...

- Это не так уж и много.

В нашем клубе это довольно солидный срок.

- Ну да, есть такое (смеется).

Так вот, как внутри коллектива воспринимаются все эти перемены?

- Конечно, частые смены не идут на пользу. Начинаешь подготовку с одними игроками и тренерским штабом, продолжаешь сезон с другим, потом третий, и вот уже четвертый. Может где-то прогадали с приглашением новичков или тренеров, бывает такое.

У меня нет сомнений в том, что руководство нашего клуба делает все для того, чтобы имя «Динамо-Брест» звучало не только в Беларуси, но и по всему миру. Многие действия, как например приглашение Диего Марадоны, подтверждают это.

Что касается состава, то в любом случае каждый раз приходилось притираться к новичкам. Как показала победная серия, сейчас у нас все получилось. Летом, например, когда убрали Артема и Лешу Гавриловича, игроков, которые отвечали за настроение, все почувствовали, что чего-то не хватает. В результате пошел неприятный отрезок. Дальше пришли Саша Нойок, Тема Быков и другие пацаны, Марцел начал работу и все стабилизировалось.





В плане трофеев жаловаться не на что, согласен?

- Да, часто говорил, что за год выиграл два первых кубка в своей карьере. Это круто, дает дополнительный плюс к настрою. Надеемся, эти два трофея в 2018 году - только начало большого победного пути.

Вот как раз о пути: может так случиться, что «Динамо-Брест» не будет выступать в Лиге Европы в следующем году и уже точно не выиграет Кубок Беларуси-2019.

- Конечно, это большой минус. Даже те четыре матча, которые мы провели в Европе в текущем сезоне, дали очень многое. «Динамо-Брест» - относительно молодая команда, которая находится в процессе становления. Другие команды, вроде БАТЭ, «Динамо-Минск» и «Шахтера», уже давно на ведущих ролях.

Нужно биться до конца, все сразу может и не получаться. Европа показала нам, что ошибки не прощают и если удастся перенести этот настрой на внутренние турниры, многое может пойти в нужном для нас направлении. Вот вам пример матчей с «Атромитосом», когда после 4:0 дома скалились к 4:3 и Паше Нехайчику пришлось в Греции нас вытаскивать на 95-й минуте. Если не получится с еврокубками в следующем сезоне, значит надо собраться и по полной включиться в чемпионате.

Думаю, на первую роль выходит стабильность. БАТЭ - лучший из доступных примеров. Каждый год там не происходит столько перемен, на команде ничего не сказывается. С Владимиром Ивановичем Журавелем такая же ситуация была в прошлом сезоне. Еврокубки неудачно завершили, но в конце сезона сыгрались, заняли четвертое место, вышли в Европу, а на следующий сезон другой тренер и футболисты. Сборы были большие, но все равно времени не хватило. Это наигрывается годами. Уверен, в будущем мы не допустим подобных ошибок и покажем всем настоящую силу «Динамо-Брест».