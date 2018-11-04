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Открылись обновленные детский сад и стадион

05.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Открылись обновленные детский сад и стадион

Обновленные детский сад и стадион открылись сегодня в Ивье. Событие приурочили к 7 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

Менее двух месяцев понадобилось на капитальный ремонт яслей-сада №2. Здесь проведена тепловая реабилитация здания, обновлены внутренние помещения, пищеблок. Стоимость работ составила около Br140 тыс. Комфортные условия созданы для детей и педагогов. Сад востребован, при проектной мощности в 110 дошкольников его посещают более 120 мальчиков и девочек, занимающихся в пяти группах.

Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион

"Здание сада 1982 года постройки, это первый капитальный ремонт. Однако работы на этом не завершаются: в планах благоустройство территории дошкольного учреждения", - отметил председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак. Он подчеркнул, что в районе большое внимание уделяется развитию базы учреждений образования. Так, в этом году приведены в порядок несколько школ, проведены ремонты в трех детских садах в Ивье. К областным "Дажынкам" запланировано открытие после ремонта дошкольного центра развития ребенка.

Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион

"Стало хорошей традицией к 7 ноября делать добрые дела, вводить в эксплуатацию новые и обновленные объекты. Рад разделить эту радость с жителями Ивьевского района, - сказал председатель правления Национального банка Павел Каллаур, принявший участие в церемонии открытия. - Ведь эта земля для меня не чужая: многие десятки лет проводил досуг с детьми в деревне Морино на берегу Немана, исходил здешние живописные места. И сегодня я впечатлен теми позитивными изменениями, что заметил в райцентре". Председатель правления Нацбанка вручил детскому саду подарки, в том числе обучающие материалы по финансовой грамотности.

Открылись обновленные детский сад и стадион

Павел Каллаур рассказал, что при поддержке Нацбанка в стране продолжается реализация проектов по обновлению, реконструкции социальных объектов по программе Всемирного банка, в том числе в Ивьевском районе. В ноябре начнется капитальный ремонт школы в деревне Бакшты. В прошлом году по этому же проекту был завершен капитальный ремонт средней школы в Ивье. Сегодня после реконструкции был открыт и стадион этого учебного заведения.

Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион

На стадионе уложено легкоатлетическое покрытие, сертифицированное Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, оборудованы сектора для метаний, появилась зрительская трибуна. Стадион стал современным спортивным центром с комфортными условиями для тренировок и проведения соревнований, доступным не только для учеников школы, но и для горожан. Станет он подспорьем и для местной ДЮСШ. Здесь занимаются около 250 детей. Подготовлено немало именитых спортсменов, тренеры из Ивье регулярно готовят спортивный резерв, передают таланты в высшее звено подготовки.-0-

Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион
Открылись обновленные детский сад и стадион

Фото Леонида Щеглова

 
 
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Обновленные детский сад и стадион открылись сегодня в Ивье. Событие приурочили к 7 ноября, передает корреспондент БЕЛТА. Менее двух месяцев понадобилось на...
 
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