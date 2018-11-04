Диагноз корь в Лиде не подтвердился

Недавно стали известны последние данные. Как сообщила заместитель главврача по детству и родовспоможению Лидской ЦРБ Светлана Евланова, ребенок в областной инфекционной больнице дообследован. В том числе был проведен анализ ПЦР (в Лидской ЦРБ такой анализ не проводится). Это высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека инфекционные и наследственные заболевания. По результатам его диагноз «корь» не подтвердился.
Правда, условно диагноз остается под вопросом, учитывая, что продолжается карантинное наблюдение круга контактных лиц девочки.
Почему же предварительный анализ на корь показал положительный результат? Объясняется это особенностями иммунного ответа больного ребенка. В подобных случаях всегда проводится более точное исследование другими методами диагностики. Что было сделано и при заболевании девочки.
Как отметила Светлана Георгиевна, других случаев кори в Лидском районе не зарегистрировано. Лидчанам не стоит паниковать, но – реально оценивать ситуацию и уяснить, что единственная защита от кори – это прививка. У человека, которому делали прививку от кори, минимальная вероятность заболеть. Даже если такой человек заболеет, прививка поможет исключить летальный исход, осложнения и болезнь будет протекать в более легкой форме.
Корь – это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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Медики обращают внимание лидчан и на то, что в преддверии эпидемического подъема простудных заболеваний, необходимо защитить себя от осложнений любой инфекции, в том числе гриппа. Кампания вакцинации продолжается в амбулаторно-поликлинических учреждениях Лидчины.