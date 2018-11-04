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Опубликовано видео опасного сближения китайского и американского эсминцев
Видео опасного сближения китайского эсминца Luyang и американского USS Decatur (DDG-73) опубликовало на своем
Американский корабль прошел вблизи искусственных островов, которые создали китайцы на нескольких безлюдных атоллах и используют их в качестве военных объектов. Как только стало известно о присутствии американцев, навстречу им выдвинулся эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) класса Luyang. Американцы назвали поведение китайского корабля агрессивным.
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Американцы назвали поведение китайского корабля агрессивным.
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