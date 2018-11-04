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Опубликовано видео опасного сближения китайского и американского эсминцев

05.11.2018 15:12 — Разное | Tut.by  
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Видео опасного сближения китайского эсминца Luyang и американского USS Decatur (DDG-73) опубликовало на своем канале YouTube издание South China Morning Post.

Инцидент произошел 29 сентября, но видео появилось только на днях. В конце сентября эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) ВМС США типа «Арли Берк» USS Decatur вошел в акваторию Южно-Китайского моря, прилегающую к Спратли, китайское название которого — Наньша.

Американский корабль прошел вблизи искусственных островов, которые создали китайцы на нескольких безлюдных атоллах и используют их в качестве военных объектов. Как только стало известно о присутствии американцев, навстречу им выдвинулся эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) класса Luyang. Американцы назвали поведение китайского корабля агрессивным.

 
 
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Американцы назвали поведение китайского корабля агрессивным.
 
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