Александр Глеб впервые за два года вызван в сборную Беларуси по футболу

Главный тренер национальной команды Беларуси Игорь Криушенко определился со списком игроков, вызванных на матчи Лиги наций УЕФА против сборных Люксембурга и Сан-Марино, сообщает пресс-служба АБФФ.

Сбор главной команды страны продлится с 10 по 19 ноября. Дружина разместится в техническом центре и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ.

13 ноября после обеда «белакрылыя» отправятся в Люксембург, где 15 ноября сыграют первый из двух выездных матчей Лиги наций УЕФА. Поединок Люксембург — Беларусь на стадионе «Жози Бартель» начнется в 22.45 по белорусскому времени.

17 ноября национальная сборная Беларуси вылетит в Сан-Марино, где проведет заключительный матч турнира в нынешнем году. Игра Сан-Марино — Беларусь состоися 18 ноября в 20.00 по белорусскому времени на стадионе «Олимпийский» в городе Серравалле.

Главный тренер включил в итоговый состав национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Сергей Черник («Нанси», Франция), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия).

Полузащитники: Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»).

Нападающие: Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ, Борисов), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

Отметим присутствие в списке шестикратного лучшего футболиста Беларуси Александра Глеба. 37-летний полузащитник БАТЭ вызван в национальную дружину впервые за два года. Предыдущий раз он играл за сборную Беларуси в октябре 2016 года в матче с Болгарией в квалификации ЧМ-2018. Белорусы тогда уступили со счетом 0:1, а Александр Глеб в конце матча был удален с поля.