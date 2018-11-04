"Некоторые водители комбайны обгоняют по полю". Как ездит сельхозтехника по нашим дорогам

Смертельная авария , в которой после столкновения легковушки и трактора с плугом погибли пять человек, разделила автомобилистов на два лагеря: одни ругают колхозников, мол, «технику не видно в темноте», вторые — невнимательных водителей. AUTO.TUT.BY съездил в ОАО «Гастелловское», чтобы посмотреть, как в хозяйстве «подсвечивают» сельхозтехнику, в том числе и такие трактора с плугами, а также узнал у механизаторов, почему они не всегда уступают дорогу обычным водителям.





«Заплачу деньги за разрешение на выезд на дорогу, а в этот день дождь пойдет!»

Бывший колхоз имени Гастелло, а сейчас — ОАО «Гастелловское», находится в агрогородке Сеница, что всего в нескольких километрах от столичной МКАД. Вроде бы и деревня, но автомобильный трафик здесь очень высокий — в последние годы в Сенице строили многоэтажки, да и усадебной застройки хватает, и большинство жителей ездят на работу в Минск на общественном и личном транспорте. Но и хозяйству надо работать, поэтому вперемешку с легковушками и автобусами по дорогам ездит колхозная сельхозтехника, в том числе — крупногабаритная.

Что говорит закон: В случае превышения допустимых габаритных параметров по ширине 2,55 метра, высоте 4 метра и длине от 12 метров (в зависимости от конфигурации) специализированная сельскохозяйственная техника относится к негабаритной, проезд которой требует специального разрешения.

Поля предприятия занимают более трех тысяч гектаров, еще в хозяйстве есть два больших животноводческих комплекса и молочно-товарная ферма. А это значит, что в каждый уголок, принадлежащий «Гастелловскому», отправляется определенная спецтехника. А ее на предприятии много — только одних тракторов 46, а еще зерно-, кормо-, свеклоуборочные комбайны, 130 единиц прицепной техники, плюс автомобильный парк.





— Наш транспорт работает круглый год, а не только, как многие думают, весной, во время посевной, да осенью — на уборочной. Конечно, в эти сезоны мы выгоняем больше разных машин: сеялки, комбайны, косилки, опрыскиватели и много других. Но и зимой работа у нас не замирает, — говорит главный инженер предприятия Александр Хрипач. — Например, если зимой на полях работы нет, то на животноводческих комплексах она не прекращается круглый год — туда нужно везти корм, убирать, отвозить готовую продукцию.

В начале и в конце рабочей смены, а иногда и во время нее механизаторов проверяют на состояние алкогольного опьянения.

— Нет у нас пьяниц: люди держатся за работу — зарплаты у нас хорошие, а еще и жилье выдаем, — сразу заверяет главный инженер.





Выход на дороги крупногабаритной техники белорусские сельхозпредприятия должны согласовывать с УП «Белдорцентр». «Дело это непростое», — признаются технари: заявку на выдачу разрешения нужно отправить за одну-две недели до даты предполагаемого выезда машины. При этом необходимо указывать время, когда транспорт выйдет на дорогу. Получение каждого разрешения стоит денег, и немалых — около 200 рублей с одного транспортного средства, а ведь их в хозяйстве не один десяток. За разрешением надо ехать в Минск — по электронной почте его не отправляют.

Как должно быть по закону: Специальное разрешение на движение по автодорогам крупногабаритных транспортных средств выдает РУП «Белдорцентр». Кроме того, при движении на тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном средстве должен быть включен маячок оранжевого цвета, предусмотренный заводом-изготовителем и установленный на кабине. При ширине транспортного средства более 3,5 м проблесковыми маячками оранжевого цвета должны быть дополнительно оборудованы его крайние габариты по ширине.





— Но мало кто из белорусских сельхозпредприятий эти документы получает. Это пустая трата времени, сил и средств. Такова специфика нашего производства. Представьте: отдал я деньги, получил разрешение и в определенный день должен выгонять комбайн на поле, а тут дождь пошел! Понятно, что при такой погоде комбайн на поле я не отправлю — буду ждать, когда все высохнет, — рассказывает, как обстоит дело на практике главный инженер. — Вот и получается, что средства потрачены, а работа осталась несделанной.

При выявлении нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдают предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения, а также информируют о таких фактах Транспортную инспекцию Минтранса. В соответствии со ст. 18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин как на водителя, так и на должностное лицо.



Проходить ТО прицепным агрегатам не требуется, но у каждого должны быть световозвращатели

Поэтому на предприятии выкручиваются по-другому: если предполагается выезд на дорогу крупногабарита, а то и сразу нескольких, колонну сопровождает сотрудник хозяйства на легковом автомобиле с установленной на крышу оранжевой мигалкой. Он привлекает внимание автомобилистов, предупреждает, что впереди едет колонна, следит за безопасностью передвижения спецтехники, смотрит, чтобы на агрегатах работали световые приборы.

— Не знаю, как у кого, но у нас нет такого, чтобы световые приборы на технике не работали, — утверждает главный инженер. — Каждую весну их, а также рулевое управление, тормозную систему проверяют на техосмотре специалист Гостехнадзора и ГАИ.





«Трехметровые комбайны должны светиться, как новогодняя елка»

Кроме этого, технари «Гастелловского» много лет «дорабатывают» свои прицепные агрегаты и трактора — наклеивают по бокам и сзади куски световозвращающей ленты.

— ГАИ этого не требует, мы бы и без этой ленты прошли ТО. Но надо, чтобы технику было видно с любой стороны, — объясняет Хрипач. — Стоит эта лента копейки для предприятия, а польза огромная.

Главный инженер рассказал, что вся техника сейчас оборудована световозвращателями на заводе: от комбайнов и самоходных машин до прицепных агрегатов.

— Комбайны John Deere, Krone, Claas, да и наше «Полесье» — самая большая техника в хозяйстве: их ширина в транспортном положении — больше трех метров, высота — более четырех метров. Не заметить их на дороге просто невозможно — они же светятся, как новогодняя елка! Сложенную жатку они тянут за собой на тележке, так она тоже со световозвращателями.



Кормоуборочный комбайн Krone ездит по дорогам с поднятым подборщиком. Если он передвигается в темное время суток, то виден издалека благодаря оранжевой мигалке на крыше, фарам, световозвращателям и габаритным огням

Один из плугов на мехдворе «Гастелловского» аналогичен тому, в который врезался Renault в Чериковском районе.

— У нас он девятикорпусный, длина его больше 13 метров, — рассказал Александр Хрипач. — Плуг оборудован габаритными огнями, световозвращателями и поворотниками: вот они, на специальной планке.

Имеется один нюанс, предусмотренный заводом-изготовителем: при движении по дороге планка со световозвращателями должна быть установлена позади плуга, а, приехав на поле, механизатор должен открутить два стопора и переставить ее вперед — чтобы не мешала вращению корпусов.

— В новостях писали, что плуг, с которым произошла авария, не был обозначен. Кто его знает, почему так произошло. Но за этим должен следить механизатор в первую очередь.



Плуг, аналогичный тому, под который попал Renault, имеет световозвращатели и габаритные огни





«Некоторые водители обгоняют комбайны по полю»

Александр Хрипач не берется винить в происходящих ДТП с сельхозтехникой только механизаторов или автомобилистов — «каждый случай индивидуален».

— Но если на сельхозагрегате работают все световые приборы, то чаще виновны автомобилисты. Водители должны быть более внимательными на дорогах, уважительно относиться к механизаторам, а то они мне такое рассказывают!

О «таком» могут рассказать все механизаторы — каждый из них хоть и не каждый день, но сталкивался с неуважительным к себе отношением со стороны автомобилистов.

— Комбайн быстро ездить не может — не больше 30 км/ч, поэтому хвост из машин сзади образуется. Пару раз было, что водители на джипах обгоняли меня прямо по полю, а самые «умные», выехав передо мной на дорогу, резко тормозили — «учили» комбайн, как надо ездить! — возмущается механизатор Андрей Толяренок.













— По-хамски водители ведут себя, ругаются на нас, пальцами у виска крутят, фиги показывают, обзываются матерными словами, — соглашается с коллегой еще один механизатор Сергей Таранов. — А однажды я ехал на тракторе с бочкой, так в меня сзади фура врезалась! Мне-то ничего, а кабина грузовика разбилась сильно, но водитель цел остался. Оказывается, дальнобойщик должен был четыре часа как отдыхать, а он нарушал и ехал, вот и уснул за рулем.

Нередко механизаторы отмечают, что автомобилисты едут с превышением скорости, а замечают сельхозтехнику, только подъехав очень близко.

— Еду с плугом, смотрю в зеркала: несется сзади, а потом по тормозам перед самым плугом! Ну зачем же так делать? А если бы у меня что-то случилось, так та легковушка прямо бы под корпуса и ушла, без крыши бы осталась!





«Не уступаем дорогу потому, что ПДД не позволяет»

Механизаторы говорят, что ездят они медленно и не уступают дорогу автомобилям не по своей прихоти — следуют ПДД.

— Пусть водители на нас не обижаются и постараются понять: съехать на обочину где угодно мы не можем — не везде имеем право это делать. Во-первых, это опасно, а еще милиция за нами следит, чуть что — штраф. Да и как я съеду, например, по слуцкой трассе, когда идут караваном машины? Это мне надо включить аварийку, съехать, а как я в полосу вернусь? — говорит Сергей. — Давайте просто будем спокойнее на дороге и разъедемся без претензий…





Правила прохождения ТО для тракторов могут пересмотреть

По сообщению УГАИ МВД, сейчас милиция усилит контроль за передвижением сельхозтехники, а также проездом иных крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств по дорогам, особенно в темное время суток.

В ближайшее время ГАИ проверит, как на сельхозпредприятиях допускают к дорожному движению водителей и транспортные средства, соответствуют ли автомобили, трактора, самоходные машины, прицепное и навесное оборудование технической документации завода-изготовителя, а также оборудование техники световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства.

С 1 января по 15 октября 2018 года в Беларуси произошло 71 ДТП с транспортными средствами (автомобилями и спецтехникой), принадлежащим сельхозпредприятиям. В этих авариях погибло 8 человек, 33 получили травмы. Одно ДТП произошло по вине пьяного механизатора. В Минсельхозпроде отмечают, что в текущем году ДТП с транспортом предприятий АПК произошло на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выявленные недостатки и проблемные вопросы планируется обсудить на постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совмине Беларуси.

Кроме того, Минсельхозпроду предложено рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений и дополнений в Правила проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, в части проведения осмотра прицепных агрегатов, конструкцией которых предусмотрены внешние световые приборы.