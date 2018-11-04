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На подходе внедорожный Mercedes-Maybach: первые снимки немецкого соперника Bentley Bentayga

05.11.2018 15:01 — Разное | Tut.by  
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Mercedes приступила к ездовым испытаниям прототипов самой роскошной версии кроссовера GLS нового поколения, которая, как и удлиненный седан S-класса и лимузин Pullman, будет выпускаться под суббрендом Maybach.


Основными конкурентами Mercedes-Maybach GLS станут роскошные британские SUV — Bentley Bentayga, Range Rover SVAutobiography и Rolls-Royce Cullinan. Некоторые черты дизайна экстерьера будущая новинка, кузов которой пока скрывается под толщей камуфляжной пленки, унаследует у концептуального Mercedes-Maybach Ultimate Luxury — напомним, что шоу-кар был представлен весной этого года и представлял собой комбинацию седана и кроссовера (не исключено, что со временем в гамме может появиться и версия с трехобъемным кузовом, но для китайского рынка).


«Паркетник» Mercedes-Maybach создается на основе GLS следующего поколения — с новой платформой MHA и силовыми агрегатами, включая 4-литровый битурбо-V8. Его премьера ожидается уже в конце месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кроме более роскошной отделки салона от исходного кроссовера Maybach-версия будет отличаться оформлением радиаторной решетки, колесами и обильным хромированным декором.


Среди доступных опций будет и усовершенствованный вариант подстраивающейся под дорожный рельеф подвески Magic Body Control с новой стереокамерой и системой управления.

 
 
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Mercedes приступила к ездовым испытаниям прототипов самой роскошной версии кроссовера GLS нового поколения, которая, как и удлиненный седан S-класса и лимузин Pullman,...
 
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