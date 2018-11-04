ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одинокие американские старики обходятся экономике США в $6,7 млрд в год

05.11.2018 14:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Исследовательский центр при Американской ассоциации пенсионеров (AARP) провел исследование, согласно которому каждый социально изолированный (одинокий) американец старше 65 лет стоит экономике США дополнительные $134 в месяц, или $1,6 тыс. в год, пишет "Коммерсант". Всего же на одиноких людей в США тратится $6,7 млрд в год. Основным плательщиком этих расходов является финансируемая государством система медицинского страхования Medicare - под действие этой программы попадает более 30 млн пожилых людей.

В совместном со Стэнфордским и Гарвардским университетами исследовании было опрошено 5,3 тыс. людей в возрасте старше 65 лет. Средний возраст респондента составил 74 года, а более половины из них (57%) были женщинами. Большинство опрошенных (86%) заявили, что имеют крепкие социальные связи в личной или иной форме - с детьми, друзьями и другими семьями. Оставшиеся 14% были социально изолированными и имели гораздо больше проблем со здоровьем. Они чаще страдали от депрессии и хронических заболеваний, испытывали больше проблем при выполнении повседневной активности. Одинокие пожилые люди также имели на 50% больше шансов внезапной смерти, чем имеющие прочные социальные связи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследовательский центр при Американской ассоциации пенсионеров (AARP) провел исследование, согласно которому каждый социально изолированный (одинокий) американец...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реконструируют и застроят. Какие изменения ждут студенческий городок БГУ на Курчатова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика