Одинокие американские старики обходятся экономике США в $6,7 млрд в год

Исследовательский центр при Американской ассоциации пенсионеров (AARP) провел исследование, согласно которому каждый социально изолированный (одинокий) американец старше 65 лет стоит экономике США дополнительные $134 в месяц, или $1,6 тыс. в год, пишет "Коммерсант". Всего же на одиноких людей в США тратится $6,7 млрд в год. Основным плательщиком этих расходов является финансируемая государством система медицинского страхования Medicare - под действие этой программы попадает более 30 млн пожилых людей.

В совместном со Стэнфордским и Гарвардским университетами исследовании было опрошено 5,3 тыс. людей в возрасте старше 65 лет. Средний возраст респондента составил 74 года, а более половины из них (57%) были женщинами. Большинство опрошенных (86%) заявили, что имеют крепкие социальные связи в личной или иной форме - с детьми, друзьями и другими семьями. Оставшиеся 14% были социально изолированными и имели гораздо больше проблем со здоровьем. Они чаще страдали от депрессии и хронических заболеваний, испытывали больше проблем при выполнении повседневной активности. Одинокие пожилые люди также имели на 50% больше шансов внезапной смерти, чем имеющие прочные социальные связи.