Назначение нового генсека ОДКБ может быть включено в повестку встречи в Астане - МИД Казахстана

В МИД Казахстана не исключают возможности обсуждения вопроса о назначении нового генсека ОДКБ в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Астане 8 ноября.

"Скорее всего, вопрос о генсеке ОДКБ будет в повестке дня, это будет внутри Организации решаться", - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.

"Пока не могу сообщить, кто будет кандидатом. Пока ничего не могу подтвердить. Возможно (этот вопрос будет в повестке - ИФ-К)", - добавил казахстанский дипломат.

По словам А.Смадиярова, участники встречи в Астане утвердят кандидатуру председателя межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству. "На полях" саммита состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны, комитета секретарей безопасности ОДКБ.

В целом, отметил А.Смадияров, встреча в Астане станет завершающим событием председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники в трех странах ОДКБсообщила, что обсуждается назначение генсеком организации государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.