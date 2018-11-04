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Беларусь занимает 23 место в Европе по потреблению алкоголя

05.11.2018 13:57 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь заняла 23 место в Европе по потреблению алкоголя на душу населения, заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

"За период с 2010 года по настоящее время было отмечено снижение потребления алкоголя. Беларусь, согласно последним оценочным данным, перестала быть лидирующей в этом вопросе и занимает 23 место в европейском регионе по потреблению алкоголя на душу населения", - сообщил Б.Бердыклычев на пресс-конференции в понедельник в Минске.

По его информации,  лидирующие позиции в этом рейтинге заняли Молдова, Литва и Чехия, Россия находится на 14 месте. "Это среднестатистические данные за 2015-2017 годы", - добавил руководитель офиса ВОЗ.

В целом, как отметил Б.Бердыклычев, наблюдается  снижение уровня потребления алкоголя  во всех странах европейского региона,  причем в таких странах как Беларусь, Россия и Молдова  очень существенно.

"В Беларуси снижение потребления обусловлено, в том числе, и такими мерами, как  законодательное ограничение рекламы алкоголя, введение ответственности за нетрезвое вождение и, наверное, самое важное – это пропаганда здорового образа жизни, особенно среди молодого поколения", - продолжил он.

Говоря о методике подсчета употребления алкоголя, Б.Бердыклычев отметил, что она в принципе осталась прежней. "Но в этом году было налажено очень тесное сотрудничество штаб-квартиры ВОЗ, Белстата и министерства здравоохранения. Была предоставлена полная информация, которая позволила пересчитать эти показатели и сделать их более приближенными к реальности, хотя все равно это в какой-то степени оценочные данные", - пояснил он.

Кроме того, Б.Бердыклычев заявил, что по оценкам ВОЗ ежегодная смертность в связи с заболеваниями, обусловленными потреблением алкоголя, в Беларуси составляет порядка 20 тыс. человек. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях,  травмах, циррозах,  случайных отравлениях. "Относительно случайного отравления алкоголем, по данным МВД, за январь-май 2018 года погибло 600 человек, из них употребляли суррогат только 50 человек. То есть можно назвать мифом, что случайное отравление алкоголем (происходит – ИФ) из-за некачественного алкоголя. Большинство смертей - это качественный и стандартный алкоголь, то есть дело в передозировке".

По данным РНПЦ психического здоровья, в настоящее время на диспансерном учете в Беларуси состоит около  159,9 тыс. больных с алкоголизмом, из них 35,6 тыс. женщин.

 
Теги: Минск
 
 
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