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Доллар вырос, а российский рубль упал на белорусской бирже
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара вырос на 0,0066 рубля - до 2,1237 BYN/USD.
Курс евро снизился всего на 0,0024 рубля - до 2,4183 BYN/EUR.
Курс российского рубля обвалился на 0,0141 рубля - до 3,2131 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 5 ноября валютная корзина подешевела на 0,15%. Стоит отметить, что на текущий момент значение корзины валют находится на 0,48% ниже, чем было в начале года.
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По итогам валютных торгов 5 ноября доллар подорожал до максимума за 24 дня, а российский рубль упал до минимума за 12 дней.
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