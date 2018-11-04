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Доллар вырос, а российский рубль упал на белорусской бирже

05.11.2018 14:03 — Разное | UDF  
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По итогам валютных торгов 5 ноября доллар подорожал до максимума за 24 дня, а российский рубль упал до минимума за 12 дней.

В частности, курс доллара вырос на 0,0066 рубля - до 2,1237 BYN/USD.

Курс евро снизился всего на 0,0024 рубля - до 2,4183 BYN/EUR.

Курс российского рубля обвалился на 0,0141 рубля - до 3,2131 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 5 ноября валютная корзина подешевела на 0,15%. Стоит отметить, что на текущий момент значение корзины валют находится на 0,48% ниже, чем было в начале года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам валютных торгов 5 ноября доллар подорожал до максимума за 24 дня, а российский рубль упал до минимума за 12 дней.
 
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