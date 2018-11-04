|
Цифра дня. За сколько продают самолет, на котором летал Лукашенко
Иллюстративное фото
Ранее самолет использовался Александром Лукашенко, а позднее – членами правительства, пишет
Начальная сумма торгов – 4 292 900 рублей
Сменить борт №1 в свое время пришлось из-за того, что Ту-154 пускали не в каждую страну из-за высокого уровня шума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 декабря на аукцион выставят Ту-154М 1995 года выпуска, сообщает Минский городской центр недвижимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)