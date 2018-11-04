Цифра дня. За сколько продают самолет, на котором летал Лукашенко

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Начальная сумма торгов – 4 292 900 рублей

Ранее самолет использовался, а позднее – членами правительства, пишетСменить борт №1 в свое время пришлось из-за того, что Ту-154 пускали не в каждую страну из-за высокого уровня шума.