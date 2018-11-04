Белоруска Анна Пономарева стала первой вице-мисс конкурса «Топ-модель СНГ»

В Ереване состоялся международный конкурс «Топ-модель СНГ-2018». Титул первой вице-мисс достался нашей соотечественнице Анне Пономаревой. Победительницей стала представительница России Дарья Баранова.

Титул второй вице-мисс достался украинке Кристине Хомченко, третьей – Сафине Гаибовой из Таджикистана, а четвертой вице-мисс стала Лена Багдасарян из Армении. Участницы финала получили награды и призы также в других номинациях, установленных как жюри конкурса, так и партнерами фестиваля, в частности – за лучший показ, лучшее дефиле, пунктуальность, осанку и походку.

В целом, для участия в конкурсе в конце октября в столицу Армении прибыли 30 профессиональных моделей из стран СНГ, бывших советских республик, а также Восточной Европы. В финальную часть прошли 20 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Жюри конкурса оценивали внешность, профессионализм и характер девушек. Основная цель мероприятия – выявление девушек, способных достойно и на высоком уровне представить страны СНГ в мире европейской моды и киноиндустрии.