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Белоруска Анна Пономарева стала первой вице-мисс конкурса «Топ-модель СНГ»

05.11.2018 15:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Анна Пономарева стала первой вице-мисс конкурса «Топ-модель СНГ»
Анна Пономарева. © / anna_maria1389 / vk.com

В Ереване состоялся международный конкурс «Топ-модель СНГ-2018». Титул первой вице-мисс достался нашей соотечественнице Анне Пономаревой. Победительницей стала представительница России Дарья Баранова.

Белоруска Анна Пономарева стала первой вице-мисс конкурса «Топ-модель СНГ» Титул «Мисс Земля-2018» достался 23-летней студентке из Вьетнама

Титул второй вице-мисс достался украинке Кристине Хомченко, третьей – Сафине Гаибовой из Таджикистана, а четвертой вице-мисс стала Лена Багдасарян из Армении. Участницы финала получили награды и призы также в других номинациях, установленных как жюри конкурса, так и партнерами фестиваля, в частности – за лучший показ, лучшее дефиле, пунктуальность, осанку и походку.

В целом, для участия в конкурсе в конце октября в столицу Армении прибыли 30 профессиональных моделей из стран СНГ, бывших советских республик, а также Восточной Европы. В финальную часть прошли 20 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Жюри конкурса оценивали внешность, профессионализм и характер девушек. Основная цель мероприятия – выявление девушек, способных достойно и на высоком уровне представить страны СНГ в мире европейской моды и киноиндустрии.

 
 
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