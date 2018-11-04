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Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии

05.11.2018 15:36 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Число жертв непогоды в Италии превысило 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии

На Сицилии обнаружили тела девяти местных жителей, погибших во время наводнения. Все они – члены одной семьи. В тот момент, когда местная река вышла из берегов, люди обедали. Потоки воды невероятной силы смыли дом вместе с жильцами. Среди жертв оказались двое маленьких детей.

Всего на Сицилии от наводнения погибли 12 человек. В зоне бедствия уже побывал премьер-министр страны. В ближайшее время правительство Италии обсудит вопрос о введении чрезвычайного положения.

Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии
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Теги: Минск
 
 
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Новости Италии. Число жертв непогоды в Италии превысило 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Сицилии обнаружили тела девяти местных...
 
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