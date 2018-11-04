ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дели из-за густого смога видимость снизилась до 2 метров

05.11.2018 15:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Индии. Жители столичного региона Индии страдают от смога. 5 ноября уровень загрязнения воздуха в Дели в 25 раз превысил допустимую норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дели из-за густого смога видимость снизилась до 2 метров

С самого утра город окутал плотный туман, снизив видимость всего до пары метров. Во избежание аварий большинство жителей решили отказаться от использования личного транспорта. На улицу люди стараются не выходить без специальных защитных масок. Резкий скачок загрязнения воздуха специалисты связывают со сжиганием растительного мусора фермерами.

Отметим, ежегодно в Индии от ядовитого смога умирают порядка миллиона человек. Нью-Дели продолжает удерживать статус города с худшей экологией в мире.

В Дели из-за густого смога видимость снизилась до 2 метров
Новости по теме

Коктейльные трубочки и ватные палочки под запретом. Евросоюз откажется от пластика с 2021 года

Пятно нефтепродуктов появилось на обводном канале Брестской крепости. Как борются с проблемой?

С любовью к природе. Школьники из Могилёва открыли экотропу

Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха

Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа

«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?

Пробы берут 4 раза в день. Показываем, как проверяют качество воздуха в Минске

В Гренландии начал таять ледник, который учёные считали самым прочным
‡агрузка...
Новости 24 часа

Более 30 человек стали жертвами непогоды в Италии

В Дели из-за густого смога видимость снизилась до 2 метров

В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные

Обзорная миссия МВФ приступила к работе в Минске

Каллаур об отремонтированном детском саде в Ивье: «По всей стране реализуются социальные проекты вместе со Всемирным банком»

За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии

В Египте за ношение никаба в общественных местах могут начать штрафовать

Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. Жители столичного региона Индии страдают от смога. 5 ноября уровень загрязнения воздуха в Дели в 25 раз превысил допустимую норму, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый вице-премьер о "посадках" бизнесменов: Если силовики действуют по правилам, надо менять правила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика