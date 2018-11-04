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В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные

05.11.2018 15:28 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. В центре французского Марселя обрушилась часть жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные

Речь идет о стене, соединявшей два здания. Одно из них находилось в аварийном состоянии, и его жильцы были выселены. Однако велика вероятность, что в опустевшем здании могли находиться бездомные.

Опасная территория оцеплена. На месте работают поисково-спасательные бригады. Сообщений о пострадавших или погибших пока не поступало.

В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные

В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные
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Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. В центре французского Марселя обрушилась часть жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о стене, соединявшей два...
 
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