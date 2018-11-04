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В центре Марселя обрушилась часть жилого дома: в здании могли быть бездомные
Новости Франции. В центре французского Марселя обрушилась часть жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о стене, соединявшей два здания. Одно из них находилось в аварийном состоянии, и его жильцы были выселены. Однако велика вероятность, что в опустевшем здании могли находиться бездомные.
Опасная территория оцеплена. На месте работают поисково-спасательные бригады. Сообщений о пострадавших или погибших пока не поступало.
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Новости Франции. В центре французского Марселя обрушилась часть жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о стене, соединявшей два...
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