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Обзорная миссия МВФ приступила к работе в Минске

05.11.2018 15:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обзорная миссия Международного валютного фонда 5 ноября приступила к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Консультации с правительством и оценка текущей экономической ситуации – основная цель экспертов.

Обзорная миссия МВФ приступила к работе в Минске

Группу возглавляет заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян.

Обзорная миссия МВФ приступила к работе в Минске
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обзорная миссия Международного валютного фонда 5 ноября приступила к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Консультации...
 
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