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Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»
Новости Беларуси. Третья звезда над эмблемой. Футбольный клуб БАТЭ
В матче 27-го тура борисовчане дома минимально обыграли «Неман» и стали недосягаемыми для соперников. На 88-й минуте автором гола стал вышедший на замену Евгений Березкин. Этот мяч – второй за сезон у полузащитника. Победа со скромным счетом – 1:0 – позволила команде Алексея Баги досрочно оформить титул.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
Также 4 ноября были сыграны еще три поединка.
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Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»
Новости Беларуси. Третья звезда над эмблемой. Футбольный клуб БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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