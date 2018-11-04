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Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

05.11.2018 15:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Третья звезда над эмблемой. Футбольный клуб БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

В матче 27-го тура борисовчане дома минимально обыграли «Неман» и стали недосягаемыми для соперников. На 88-й минуте автором гола стал вышедший на замену Евгений Березкин. Этот мяч – второй за сезон у полузащитника. Победа со скромным счетом – 1:0 – позволила команде Алексея Баги досрочно оформить титул.

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
Скажем так, не буду оригинальным, радость победы есть, радость от хорошо проделанной работы. В то же время прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость.

Также 4 ноября были сыграны еще три поединка.

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»
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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Третья звезда над эмблемой. Футбольный клуб БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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