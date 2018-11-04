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«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде
Новости России. Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своем сыне Петре, о его хобби и том, кем мальчик хочет стать в будущем.
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Юлия Высоцкая:
Однако связать свою жизнь с этой профессией мальчик не хочет.
«Он не хочет стать поваром. Он просто кайфует».
Юлия Высоцкая надеется, что Петр не станет актером.
Юлия Высоцкая:
Актриса также рассказала о своем любимом блюде. По ее словам – это хлеб с маслом.
«Самое вкусное блюда – это хлеб с маслом. С любым маслом, но хлеб должен быть хороший. Я действительно считаю, что по хлебу я могу судить о качестве ресторана. И действительно так часто бывает, что после того как закончена трапеза (но я не одна – у меня есть такой же мой сотрапезник, собеседник, соучастник во всех моих преступлениях) глядя друг другу в глаза мы говорим: «Хлеб с маслом было самое вкусное».
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Новости России. Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своем сыне Петре, о его хобби и том, кем мальчик хочет стать в будущем. В интервью Вячеславу Манучарову на...
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