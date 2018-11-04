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«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде

05.11.2018 14:47 — Разное | СТВ  
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Новости России. Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своем сыне Петре, о его хобби  и том, кем мальчик хочет стать в будущем.

В интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» актриса рассказала, что ее 15-летний сын любит готовить и очень хорошо это делает – иногда даже лучше, чем мама.

Юлия Высоцкая:
Он готовит очень хорошо, просто очень хорошо и он любопытный. Если ему хочется приготовить стейк, он хочет приготовить его лучшим в мире, то он посмотрит 10 рецептов, видео. Он выберет то, где у него будет и правильное масло, и правильный соус к этому стейку, и все, все, все. И пасту он варит, мне кажется, лучше меня. Я думаю, что это та самая атмосфера, которая влияет на то, что я его никогда ни к чему не принуждала, не просила мне помочь, не рассказывала, не показывала. Сам. В доме в хорошем смысле есть культ еды, к еде относятся серьезно – к тому, что лежит в холодильнике, как принимают гостей, как мама встает в 5 утра, чтобы хлеб начать делать, как музыка играет на кухне, когда готовится еда и так далее – это все заряжает на всю жизнь.

«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Однако связать свою жизнь с этой профессией мальчик не хочет.

«Он не хочет стать поваром. Он просто кайфует».

Юлия Высоцкая надеется, что Петр не станет актером.

Юлия Высоцкая:
У него сейчас сложный момент выбора. Я надеюсь, что он будет последователен и станет архитектором – но это меняется все время. Я очень надеюсь, что наша с вами участь его минует.

«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Актриса также рассказала о своем любимом блюде. По ее словам – это хлеб с маслом.

«Самое вкусное блюда – это хлеб с маслом. С любым маслом, но хлеб должен быть хороший. Я действительно считаю, что по хлебу я могу судить о качестве ресторана. И действительно так часто бывает, что после того как закончена трапеза (но я не одна – у меня есть такой же мой сотрапезник, собеседник, соучастник во всех моих преступлениях)  глядя друг другу в глаза мы говорим: «Хлеб с маслом было самое вкусное».

«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

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Новости России. Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своем сыне Петре, о его хобби  и том, кем мальчик хочет стать в будущем. В интервью Вячеславу Манучарову на...
 
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