Некоторые пункты его речи звучат очень программно: «Почитайте программу развития страны — вы приятно удивитесь».





— В прошлом веке случился прорыв не только в энергетике, но и там, где никто не ожидал, — информационной отрасли. Машины заменяют все. Знания и навыки из молодости придется обновлять. А профессиональный опыт в мгновение может стать ненужным. Раньше можно было изучать чужой опыт, а сегодня этого мало. Никто не знает, как изменится система образования, а идеи об обязательном базовом доходе перестают казаться утопией. Спросить совета не у кого. И большим, и малым странам остается совместно и творчески искать ответы на вызовы, — сказал чиновник.





Больше всего времени Турчин уделил теме IT:





— Потенциал информационных технологий сегодня неисчерпаем. Поэтому мы сделали ставку на них. Это оказалась настолько правильная ставка, что ее эффективность обнаружилась сразу же. Впервые в истории экспорт IT превысил $1 млрд с темпом роста в 40%.





Сегодня это самая успешная отрасль нашей экономики. И прообраз страны будущего. Это доказательство того, что эволюция может быть без революции. Я понимаю скептицизм критиков, иногда справедливый. В частных беседах предприниматели говорят, что цели правильные. Но как нам можно доверять, если ни дня без новостей о задержаниях бизнесменов. Одна из ключевых задач правительства — переломить подобные настроения.





Часть шагов навстречу государство уже сделало. Главное — успех декрета о цифровых технологиях. В ближайшее время мы поставим точку в отмене указа №488 (о лжепредпринимательстве).





После этого выйдем на обсуждение проблемы и изменим инвестклимат — речь о декриминализации экономических преступлений. И глава государства не раз подчеркивал — у государства нет цели карать, но есть требование по исполнению законов.





И тут мы приходим к следующему: экономические методы наказания могут быть эффективнее и сильнее, чем традиционные. Мы видим, что в мире транснациональным корпорациям приходит налоговые претензии на миллиарды долларов, но о посадках никто не говорит. Потеря репутации для бизнеса часто болезненнее.





— Силовики действуют по тем правилам, которые есть. Хотим изменить ситуацию — давайте менять правила, — сказал Турчин, но подчеркнул, что окончательное решение останется за Александром Лукашенко. — От представителя правительства ждут громких заявлений. А мне кажется, нет ничего лучше стабильности и предсказуемости. Лучшее, что может предложить государство бизнесу, — отсутствие сюрпризов. Почитайте предвыборную программу президента — приятно удивитесь. Это программа развития и будущего. Хватит новаций — нужно реализовать принятые решения.