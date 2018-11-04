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Первый вице-премьер о "посадках" бизнесменов: Если силовики действуют по правилам, надо менять правила

05.11.2018 15:31 — Разное | Партизан  
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5 ноября в Минске открылся «Кастрычніцкі эканамічны форум». С приветственным словом выступил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

Первый вице-премьер о "посадках" бизнесменов: Если силовики действуют по правилам, надо менять правила
Некоторые пункты его речи звучат очень программно: «Почитайте программу развития страны — вы приятно удивитесь».

— В прошлом веке случился прорыв не только в энергетике, но и там, где никто не ожидал, — информационной отрасли. Машины заменяют все. Знания и навыки из молодости придется обновлять. А профессиональный опыт в мгновение может стать ненужным. Раньше можно было изучать чужой опыт, а сегодня этого мало. Никто не знает, как изменится система образования, а идеи об обязательном базовом доходе перестают казаться утопией. Спросить совета не у кого. И большим, и малым странам остается совместно и творчески искать ответы на вызовы, — сказал чиновник.

Больше всего времени Турчин уделил теме IT:

— Потенциал информационных технологий сегодня неисчерпаем. Поэтому мы сделали ставку на них. Это оказалась настолько правильная ставка, что ее эффективность обнаружилась сразу же. Впервые в истории экспорт IT превысил $1 млрд с темпом роста в 40%.

Сегодня это самая успешная отрасль нашей экономики. И прообраз страны будущего. Это доказательство того, что эволюция может быть без революции. Я понимаю скептицизм критиков, иногда справедливый. В частных беседах предприниматели говорят, что цели правильные. Но как нам можно доверять, если ни дня без новостей о задержаниях бизнесменов. Одна из ключевых задач правительства — переломить подобные настроения.

Часть шагов навстречу государство уже сделало. Главное — успех декрета о цифровых технологиях. В ближайшее время мы поставим точку в отмене указа №488 (о лжепредпринимательстве).

После этого выйдем на обсуждение проблемы и изменим инвестклимат — речь о декриминализации экономических преступлений. И глава государства не раз подчеркивал — у государства нет цели карать, но есть требование по исполнению законов.

И тут мы приходим к следующему: экономические методы наказания могут быть эффективнее и сильнее, чем традиционные. Мы видим, что в мире транснациональным корпорациям приходит налоговые претензии на миллиарды долларов, но о посадках никто не говорит. Потеря репутации для бизнеса часто болезненнее.

— Силовики действуют по тем правилам, которые есть. Хотим изменить ситуацию — давайте менять правила, — сказал Турчин, но подчеркнул, что окончательное решение останется за Александром Лукашенко. — От представителя правительства ждут громких заявлений. А мне кажется, нет ничего лучше стабильности и предсказуемости. Лучшее, что может предложить государство бизнесу, — отсутствие сюрпризов. Почитайте предвыборную программу президента — приятно удивитесь. Это программа развития и будущего. Хватит новаций — нужно реализовать принятые решения.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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5 ноября в Минске открылся «Кастрычніцкі эканамічны форум». С приветственным словом выступил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
 
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