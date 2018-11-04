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Александр Ярошук: Белорусы еще не окончательно превратились в покорных и бессловесных рабов

05.11.2018 15:13 — Разное | Партизан  
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В минувшие выходные Белорусский Конгресс демократических профсоюзов (БКДП) отметил свое 25-летие. БКДП был создан на год раньше, чем к власти пришел Александр Лукашенко. Что удалось и с чем не справились независимые профсоюзы?

Александр Ярошук: Белорусы еще не окончательно превратились в покорных и бессловесных рабов
Итоги 25-летия «Белорусский партизан» обсудил с лидером БКДП Александром Ярошуком.

- БКДП создан на год раньше, чем Лукашенко пришел к власти. Какую нишу сегодня занимает Конгресс в системе социально-трудовых отношений, удается ли вам влиять на социально-экономическую политику в стране?

- Выражаясь библейским языком, сначала Бог создал для белорусов свободу, а затем его оппонент создал того, кто эту свободу у них отнял. Правда, у всех отнять не получилось, и члены независимых профсоюзов оказались в их числе. 

Сегодня до 10 тысяч рабочих страны предпочитают жить и действовать по демократическим принципам, отстаивая свои законные права и интересы, и кое-что у нас получается. Не скажу, что много, но достаточно для того, чтобы в сфере трудовых отношений страны бесповоротно не возобладал тоталитаризм, а белорусский работник окончательно не превратился в покорного и бессловесного раба. 

- Какие отношения складываются у БКДП с новым правительством?

- Какие отношения могут быть между антагонистами, живущими по взаимоисключающим друг друга принципам и правилам? Даже в демократических странах отношения между правительством и трудящимися не бывают простыми и гладкими, а что уж говорить о нас. 

Наше четвертьвековое существование вызывает неприкрытое раздражение власти, воспринимается как атака на нее, и она стремится всеми силами свести влияние независимых профсоюзов к нулю, прекратить их существование. 

Самый свежий пример – отказ в регистрации независимому профсоюзу ОАО «Ремстроймонтажуправление» в Солигорске, насчитывающему более 400 человек. 

И какое бы ни было правительство в стране, старое или новое, жёсткий авторитарный правящий режим будет в различных формах воспроизводить репрессии и давление на независимые профсоюзы и их членов как единственно возможный вариант взаимоотношений с нами.

- Удается ли находить общие точки соприкосновения с ФПБ?

- Мы придерживаемся четкого правила, разделяя верхушку ФПБ и всех остальных членов этой самой массовой общественной организации страны. Правящую верхушку никто не выбирал, а назначила власть. Понятное дело, что у нас нет и не может быть никаких точек соприкосновения со штрейкбрехерами, чья задача – обслуживать интересы власти. 

Иное дело – рядовые члены, низовой актив ФПБ. Они сегодня в абсолютном большинстве не по своей воле вынуждены состоять в государственных профсоюзах, и мы объективно рассматриваем их в качестве своих потенциальных союзников и единомышленников, стремясь налаживать и поддерживать контакты с ними.

- Как повлияло на деятельность Конгресса уголовное «дело профсоюзов»? Или о последствиях пока говорить преждевременно?

- Мы считаем, что возбуждение уголовного дела против лидеров одного из субъектов БКДП – профсоюза РЭП, и судебный приговор Геннадию Федыничу и Игорю Комлику не только повлекло ослабление независимого профсоюзного движения, но и создало опасный прецедент. 

Власти позволили себе открыто нарушить ратифицированную Беларусью Конвенцию №87 МОТ «О свободе ассоциаций», которая гарантирует беспрепятственное получение помощи и поддержки профсоюзам от своих партнерских организаций из-за рубежа. 

Поэтому БКДП и дальше будет использовать ресурс своего влияния совместно с Международной организацией труда, Международной конфедерацией профсоюзов, другими международными и национальными профсоюзными структурами с целью отмены приговора лидерам профсоюза РЭП.

Наша позиция четкая и понятная – этого уголовного дела не должно было быть вообще, использование профсоюзами помощи от иностранных партнеров – исключительно внутреннее дело профсоюзов, а никак не предмет уголовного преследования. 

- Как бы вы охарактеризовали задачу-минимум и задачу-максимум для БКДП?

- Думаю, что задача – максимум для БКДП вполне умещается в задачу – минимум. Существование и деятельность независимых профсоюзов, а других профсоюзов в природе просто не бывает, невозможны без демократических перемен.  

Поэтому наша задача – оставаться одним из важных факторов восстановления демократии в стране как единственной возможности развития и процветания Беларуси, обеспечения трудящимся и всем гражданам права на достойный труд, достойные его условия и оплату, достойные доходы, достойное существование. 

Говорить же об усилении влияния БКДП, решении нарастающих многообразных проблем трудящихся при сохранении существующих порядков в стране просто не вижу никакого смысла.

- Александр Ильич, вы с 2002 года возглавляете БКДП. Не устали руководить независимым профобъединением в условиях тотального давления?

- Вопрос сформулирован так, что любой ответ на него вызывает негативную реакцию. Скажешь «устал» - так сразу подумают: а почему не уходишь? Скажешь «нет» - тут же схватятся: мол, еще один, подобно Лукашенко, вцепился в кресло, не отодрать. 

Поэтому уподобляясь уважаемому мною Павлюку Быковскому, отмечу неопределенным междометием – «хм». В нём каждый сможет найти устраивающий его ответ. Как те, кто относится ко мне положительно, так и те, каковых, к счастью, тоже немало, у кого моя личность вызывает непереносимость, идиосинкразию.

 
 
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В минувшие выходные Белорусский Конгресс демократических профсоюзов (БКДП) отметил свое 25-летие. БКДП был создан на год раньше, чем к власти пришел Александр...
 
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