Эмоции захлестнули ведущую, когда в эфире обсуждался вопрос иммиграционной политики.





В ходе дискуссии Наварро обвинила президента в расизме, а Кортес - свою оппонентку в уходе от обсуждения политической логики действий Трампа. В ответ обозреватель высказала грубые слова в адрес Трампа.





"Запишите меня в категорию тех людей, кто считает Трампа расистом. По его мнению, мексиканцы — преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити — сраные дыры. Он расистская свинья!" — заявила она.





Когда ведущий дал ей слово, Наварро слово в слово повторила сказанное.









В январе 2018 года во время встречи с членами Конгресса Дональд Трамп назвал грязными дырами ряд стран, из которых в США приезжают мигранты.





Кроме этого, американский лидер еще во время избирательной кампании заявлял о желании ужесточить миграционную политику, в частности выстроить стену на границе с Мексикой.











