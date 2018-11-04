Пограничники помогли найти заблудившегося грибника





3 ноября 78-летний житель деревни Повитье Кобринского района отправился в лес за грибами, но к вечеру домой не вернулся. Родные и односельчане забили тревогу, совместно с представителями силовых структур начался поиск пропавшего мужчины, на помощь привлекли и пограничников заставы Дивин Пинского погранотряда.

Поиски в ночное время результатов не дали и продолжились утром 4 ноября. После полудня пограничники Кирилл Колб и Александр Лопух вышли на след пропавшего мужчины и в скором времени нашли его в лесном массиве живым и невредимым.

Дедушка рассказал, что заблудился и не успел выйти из леса до наступления темноты. Ночью наломал веток и сделал подстилку для сна, но было холодно, поэтому он продолжал движение, а днём, увидев пограничников, понял, что это ищут его.

Людмила ПАШКОВИЧ