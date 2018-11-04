Беларусь может вступить в ВТО в 2020 году

Замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» заявил, что к осени 2019 года власти хотят закончить решение всех вопросов по вступлению в ВТО, пишет TUT.by.

Евдоченко сказала, что Беларусь выступает за многосторннюю торговую переговорную площадку, за сохранение ВТО: «Не знаю, спасем ли мы ВТО своим вступлением туда, но мы твердо стоим на этом пути». Он также напомнил, что этот вопрос обсуждался ещё в начале 2016 года на совещании у президента. И после этого за два года Беларусь прошла больше, чем за предыдущение 23 − сейчас завершены переговоры с 18 странами-партнёрами ВТО.

«У нас осталось семь самых трудных стран и ЕС как единый блок. Мы надеемся, что к первому кварталу 2019 года мы сумеем завершить переговоры со всеми партнерами, кроме, наверное, США. И есть все предпосылки, чтобы к осени 2019 года мы прошли нашу часть пути», − сказал Евдоченко.

Представитель ВТО

Директор Департамента по присоединению новых стран Серкетариата ВТО Майка Ошикава сказала, что Беларусь может вступить в ВТО уже в 2020 году − и это хороший срок. В 2020 года встреча министров организации пройдёт в Астане (Казахстан) − впервые на территории бывшего СССР и в стране, которая недавно стала членом ВТО, пишет reform.by.

«Не могу представить более удачного места и времени, чтобы приветствовать Беларусь в рядах организации», − сказала Майка. Она также отметила, что в процессе вступления в ВТО находится 25 стран, и из них у Беларуси самая профессиональная и уважаемая команда переговорщиков: «Их воспринимают серьезно все члены ВТО и в части профессиональных и дипломатических навыков».

При этом она отметила некоторые вопросы, которые мешают Беларуси вступить в ВТО: «У вас есть и нерешенные вопросы. Некоторые члены ВТО поднимали ряд вопросов на открытых сессиях, включая реформирование госсектора и ограничение инвестиционной деятельности, а также вопросы ценового регулирования. Некоторые фитосанитарные и ветеринарные меры считают избыточными манерами».