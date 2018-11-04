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Настя Ивлеева выпустила трек "15 сантиметров" после нашумевшего интервью Дудю
Известный блогер Настя Ивлеева выпустила трек «15 см». Песня состоит в том числе из фраз девушки, сказанных в интервью Юрию Дудю. В августовском разговоре с журналистом Ивлеева откровенно отвечала на вопросы о сексе и об оптимальной длине мужского члена.
В Instagram Ивлеева написала, что песня — это разовая акция и становиться певицей она не собирается.
— Не запела! Было бесконечно много запросов на выведение «15 см» из формата видео в аудио. Мы поугарали и сделали. Как говорится, забавы ради, — поделилась с подписчиками Ивлеева.
Вот сам трек. Он уже попал в топ Apple Music.
Напомним, своеобразным мемом фраза «15 сантиметров» стала после появления на YouTube-канале «вДудь» интервью с блогером Настей Ивлеевой. В беседе с журналистом Ивлеева откровенно отвечала на вопросы о сексе. Она также высказалась об оптимальной длине мужского члена. По мнению звезды Instagram, 15 сантиметров для мужского достоинства — недостаточная длина.
— Маленький член — это приговор, — заявила Ивлеева в интервью.
На уточняющий вопрос Дудя, что значит «маленький», она ответила: 14−15 сантиметров. Фразу и скрин из видео растащили на мемы.
Анастасия Ивлеева с 2017 года ведет программу «Орел и решка. Перезагрузка». Ивлеева — одна из самых популярных блогеров в российском инстаграме. Сейчас у нее 9,7 миллиона подписчиков.
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Известный блогер Настя Ивлеева выпустила трек "15 см". Песня состоит в том числе из фраз девушки, сказанных в интервью Юрию Дудю.
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