Поддельный израильский паспорт и просроченные документы. Две попытки незаконного пересечения границы предотвратили пограничники в минувшие выходные





За прошедшие выходные предотвращены две попытки нарушения законодательства о госгранице.

Утром 3 ноября при оформлении авиарейса, прибывшего из Тбилиси, сотрудники органов пограничной службы выявили нарушителя государственной границы.

Пограничный наряд установил, что израильский паспорт, предъявленный для проведения контроля, отличается от имеющегося образца оригинала документа. Вскоре выяснилось, что паспорт подделан.

Оказалось, что предъявитель на самом деле — 33-летний гражданин Турции, который использовал фальшивый документ для последующего беспрепятственного выезда на территорию ЕС.

Вечером следующего дня в пункте пропуска «Привалка» был задержан мужчина, который предъявил проездной документ лица без гражданства Грузии, но его срок действия истек еще в августе 2015 года. Других документов у иностранца не было. На правонарушение он пошел из-за желания получить статус беженца в Литве.

В отношении гражданина Турции начат административный процесс за нарушение государственной границы. Лицо без гражданства Грузии будет привлечено к административной ответственности за нарушение режима границы и правил пребывания. Обоим иностранцам грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет, сообщает Государственный пограничный комитет.

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