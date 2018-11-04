Здание ресторана «Вежа Града» в центре Слуцка продано





Сегодня в ходе очередного аукциона здание бывшего ресторана «Вежа Града» было продано.

Как сообщили в Минском областном центре инвестиций и приватизации, участник аукциона был всего один. В соответствии с законодательством, он смог приобрести здание по начальной стоимости плюс 5% — это 630 000 белорусских рублей.

По информации SlutskGorod, покупателем «Вежи» стало ОДО «Виталюр», сеть магазинов которого интенсивно развивается и насчитывает 50 торговых объектов различных форматов в пяти городах республики.

Главный инженер ОДО «Виталюр» подтвердил, что в здании расположатся площади фирменного продовольственного магазина. О дате открытия говорить пока рано, отметили в администрации.

«Виталюр» — частная белорусская компания, основанная в 1995 г., в первые годы работы специализировавшаяся на импорте рыбы и морепродуктов. В 2012-2013 компания начала строить крупноформатные торговые центры, сегодня её основное направление деятельности — розничная торговля продуктами питания через сеть магазинов и супермаркетов.

Двухэтажное здание 1994 года постройки общей площадью 1 744,9 кв. м. расположено по ул. Ленина, д. 146, включает в себя складские помещения, навесы, подвал, дворовую территорию и продавалось в постоянное пользование под назначение общественного питания. У лота имелись обременения: три договора аренды до 2019, 2020 и 2021 годов.

За последние годы объект неоднократно выставлялся на торги. В 2017 году начальная цена лота составляла 1 211 374 рублей, затем стоимость объекта была снижена практически в два раза, но заявки на участие в аукционе летом этого года так и не поступили .

Ранее SlutskGorod сообщал , что на пересечении улицы Тройчанская и 2-го пер. М. Богдановича началось строительство продовольственного магазина сети «Санта».



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