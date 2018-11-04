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Здание ресторана «Вежа Града» в центре Слуцка продано

05.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Здание ресторана «Вежа Града» в центре Слуцка продано

Сегодня в ходе очередного аукциона здание бывшего ресторана «Вежа Града» было продано. 

Как сообщили в Минском областном центре инвестиций и приватизации, участник аукциона был всего один. В соответствии с законодательством, он смог приобрести здание по начальной стоимости плюс 5% это 630 000 белорусских рублей. 

По информации SlutskGorod, покупателем «Вежи» стало ОДО «Виталюр», сеть магазинов которого интенсивно развивается и насчитывает 50 торговых объектов различных форматов в пяти городах республики. 

Главный инженер ОДО «Виталюр» подтвердил, что в здании расположатся площади фирменного продовольственного магазина. О дате открытия говорить пока рано, отметили в администрации. 

  • «Виталюр» — частная белорусская компания, основанная в 1995 г., в первые годы работы специализировавшаяся на импорте рыбы и морепродуктов. В 2012-2013 компания начала строить крупноформатные торговые центры, сегодня её основное направление деятельности — розничная торговля продуктами питания через сеть магазинов и супермаркетов.

Двухэтажное здание 1994 года постройки общей площадью 1 744,9 кв. м. расположено по ул. Ленина, д. 146, включает в себя складские помещения, навесы, подвал, дворовую территорию и продавалось в постоянное пользование под назначение общественного питания. У лота имелись обременения: три договора аренды до 2019, 2020 и 2021 годов.

За последние годы объект неоднократно выставлялся на торги. В 2017 году начальная цена лота составляла 1 211 374 рублей, затем стоимость объекта была снижена практически в два раза, но заявки на участие в аукционе летом этого года так и не поступили

Ранее SlutskGorod сообщал, что на пересечении улицы Тройчанская и 2-го пер. М. Богдановича началось строительство продовольственного магазина сети «Санта».


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Как сообщили в Минском областном центре инвестиций и приватизации, участник аукциона был всего один. В соответствии с законодательством, он смог приобрести здание...
 
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