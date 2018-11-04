|
Здание ресторана «Вежа Града» в центре Слуцка продано
05.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня в ходе очередного аукциона здание бывшего ресторана «Вежа Града» было продано.
Как сообщили в Минском областном центре инвестиций и приватизации, участник аукциона был всего один. В соответствии с законодательством, он смог приобрести здание по начальной стоимости плюс 5% — это 630 000 белорусских рублей.
По информации SlutskGorod, покупателем «Вежи» стало ОДО «Виталюр», сеть магазинов которого интенсивно развивается и насчитывает 50 торговых объектов различных форматов в пяти городах республики.
Главный инженер ОДО «Виталюр» подтвердил, что в здании расположатся площади фирменного продовольственного магазина. О дате открытия говорить пока рано, отметили в администрации.
Двухэтажное здание 1994 года постройки общей площадью 1 744,9 кв. м. расположено по ул. Ленина, д. 146, включает в себя складские помещения, навесы, подвал, дворовую территорию и продавалось в постоянное пользование под назначение общественного питания. У лота имелись обременения: три договора аренды до 2019, 2020 и 2021 годов.
За последние годы объект неоднократно выставлялся на торги. В 2017 году начальная цена лота
Ранее SlutskGorod
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в Минском областном центре инвестиций и приватизации, участник аукциона был всего один. В соответствии с законодательством, он смог приобрести здание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)