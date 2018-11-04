С безопасностью ко всем

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05.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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31 октября состоялась встреча первого заместителя начальника Дзержинского РОЧС Вадима Викторовича Пармона с трудовых коллективов районной туберкулезной больницы.

С целью предупреждения пожаров по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилье и гибели людей от них, а также повышения культуры безопасности жизнедеятельности, на территории Дзержинского района продолжаются ежедневныевстречи в трудовых коллективах.

31 октября состоялась встреча первого заместителя начальника Дзержинского РОЧС Вадима Викторовича Пармона с трудовых коллективов районной туберкулезной больницы.

Вадим Викторович провел профилактическую беседу с работниками. Он рассказал о пожарах, произошедших на территории республики, области и района в этом году. Спасатель обратил внимание присутствующих на причины пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилых домах и квартирах, которые возникают в связи с началом отопительного периода. Особое внимание Вадим Викторовичуделил проблеме гибели детей, оставленных без присмотра взрослых, и пожаров, произошедших по причине детской шалости с огнём.

Для того, чтобыкаждый гражданин был в курсе неблагоприятных прогнозов погоды и имел под рукой информацию о том, как действовать в любой нештатной ситуации,присутствующим предложили установить на своимобильные телефоны приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом».

В завершение мероприятия, для закрепления полученных знаний, присутствующим продемонстрировали основные навыки пользования огнетушителем.


 
 
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31 октября состоялась встреча первого заместителя начальника Дзержинского РОЧС Вадима Викторовича Пармона с трудовых коллективов районной...
 
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