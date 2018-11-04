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ОффТОП: В центре Минска девушка бросалась под машины (ВИДЕО)

05.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В ночь со 2 на 3 ноября на проезжей части улицы Максима Богдановича около моста через Свислочь сидела девушка.

Судя по записи с видеорегистратора, девушка плакала и ждала, когда ее собьют. Водитель автомобиля успел затормозить и избежать ДТП. После на дорогу выбежал мужчина, схватил девушку и унес с проезжей части.

На нарушительницу правил дорожного движения обратили внимание сотрудники ГАИ.

Прибывшим на место сотрудникам ГАИ мужчина пояснил, что девушка была пьяна. Она выбегала на проезжую часть, вела себя неадекватно, что-то выкрикивала. К счастью, она не пострадала и не спровоцировала ДТП.

После ее доставили в Первомайское РУВД и составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения). Санкция этой части статьи предусматривает штраф в размере от трех до пяти базовых величин.

 
 
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В ночь со 2 на 3 ноября на проезжей части улицы Максима Богдановича около моста через Свислочь сидела девушка.
 
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