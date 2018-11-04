ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вчера в Лиде горела хозпостройка, а на трассе М6 — автомобиль «Опель-Омега»

05.11.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Вчера в Лиде горела хозпостройка, а на трассе М6 — автомобиль «Опель-Омега»

4 ноября в 15-45 на телефон диспетчера поступил звонок о пожаре, по адресу улица Выдайко город Лида. Прибывшие на место вызова спасатели, обнаружили возгорание кирпичной хозяйственной постройки.

В результате пожара кровля уничтожена полностью. Причина пожара устанавливается.  Предполагаемая версия случившегося – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Так же чуть позже, поступило ещё одно сообщение о загорании легкового автомобиля на  автодороге М6 Минск-Гродно, около деревни Кенти Лидского района.

Прибывшие первые боевые расчёты обнаружили легковой автомобиль «Опель-Омега». Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, возгорание было ликвидировано самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. В результате загорания поврежден моторный отсек.

Вчера в Лиде горела хозпостройка, а на трассе М6 — автомобиль «Опель-Омега»

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 ноября в 15-45 на телефон диспетчера поступил звонок о пожаре, по адресу улица Выдайко город Лида. Прибывшие на место вызова спасатели, обнаружили возгорание...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пежо» в Быхове сбил на переходе пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика