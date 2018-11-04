Вчера в Лиде горела хозпостройка, а на трассе М6 — автомобиль «Опель-Омега»





4 ноября в 15-45 на телефон диспетчера поступил звонок о пожаре, по адресу улица Выдайко город Лида. Прибывшие на место вызова спасатели, обнаружили возгорание кирпичной хозяйственной постройки.

В результате пожара кровля уничтожена полностью. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия случившегося – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Так же чуть позже, поступило ещё одно сообщение о загорании легкового автомобиля на автодороге М6 Минск-Гродно, около деревни Кенти Лидского района.

Прибывшие первые боевые расчёты обнаружили легковой автомобиль «Опель-Омега». Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, возгорание было ликвидировано самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. В результате загорания поврежден моторный отсек.



