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Очереди на границе с Евросоюзом растут

05.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Очереди на границе с Евросоюзом растут

На границе Беларуси и Евросоюза растут очереди из грузовых машин.

По состоянию на 16:00 пятого ноября выезда из Беларуси в страны Евросоюза ожидают почти 1,4 тыс. грузовиков. Сведения предоставили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Наибольшие скопления машин наблюдаются на белорусско-литовской границе. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» очередь насчитывает более 380 фур, а в «Бенякони» и «Привалке» суммарная очередь уже превысила 470 грузовиков. Ситуация в остальных пунктах пропуска также оставляет желать лучшего:

  • «Григоровщина» - более 150 фур;
  • «Урбаны» - более 90 фур;
  • «Котловка» - более 80 фур;
  • «Брузги» - более 110 фур;
  • «Берестовица» - более 80 фур.

Что касается легковых автомобилей, то выезда из РБ ожидают более 400 машин. Наиболее значительные очереди в пунктах пропуска «Брест» (более 120) и «Брузги» (более 130).

 

Белновости.

Фото: ГПК

 

 
Теги: Брест
 
 
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На границе Беларуси и Евросоюза растут очереди из грузовых машин.
 
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