Очереди на границе с Евросоюзом растут





На границе Беларуси и Евросоюза растут очереди из грузовых машин.

По состоянию на 16:00 пятого ноября выезда из Беларуси в страны Евросоюза ожидают почти 1,4 тыс. грузовиков. Сведения предоставили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Наибольшие скопления машин наблюдаются на белорусско-литовской границе. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» очередь насчитывает более 380 фур, а в «Бенякони» и «Привалке» суммарная очередь уже превысила 470 грузовиков. Ситуация в остальных пунктах пропуска также оставляет желать лучшего:

«Григоровщина» - более 150 фур;

«Урбаны» - более 90 фур;

«Котловка» - более 80 фур;

«Брузги» - более 110 фур;

«Берестовица» - более 80 фур.

Что касается легковых автомобилей, то выезда из РБ ожидают более 400 машин. Наиболее значительные очереди в пунктах пропуска «Брест» (более 120) и «Брузги» (более 130).

Белновости.

Фото: ГПК