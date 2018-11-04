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Очереди на границе с Евросоюзом растут
05.11.2018 — Разное | Свислочская газета
На границе Беларуси и Евросоюза растут очереди из грузовых машин.
По состоянию на 16:00 пятого ноября выезда из Беларуси в страны Евросоюза ожидают почти 1,4 тыс. грузовиков. Сведения предоставили в Государственном пограничном комитете (ГПК).
Наибольшие скопления машин наблюдаются на белорусско-литовской границе. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» очередь насчитывает более 380 фур, а в «Бенякони» и «Привалке» суммарная очередь уже превысила 470 грузовиков. Ситуация в остальных пунктах пропуска также оставляет желать лучшего:
Что касается легковых автомобилей, то выезда из РБ ожидают более 400 машин. Наиболее значительные очереди в пунктах пропуска «Брест» (более 120) и «Брузги» (более 130).
Белновости.
Фото: ГПК
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На границе Беларуси и Евросоюза растут очереди из грузовых машин.
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