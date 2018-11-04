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В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

05.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион
Событие стало настоящим праздником не только для Ивья, но и всего района. Торжественное открытие объектов приурочили к 7 ноября. 

Менее двух месяцев понадобилось для того, чтобы провести капитальный ремонт яслей-сада №2. Главными героями торжества стали малыши, для которых и отремонтировали типовое здание 1982 года постройки. 

В торжественной церемонии открытия принял участие председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур. 

Приятно, что в преддверии 7 ноября в Ивье, где вскоре пройдет областной фестиваль  тружеников села «Дажынкі», открыли после капитального ремонта ясли-сад . Здесь созданы  прекрасные условия для развития и воспитания маленьких ивьевчан, работы сотрудников. Надеемся, что каждый малыш будет чувствовать себя здесь комфортно, уютно и будет  с радостью сюда приходить, - отметил председатель райисполкома Александр Булак. 

В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

 

В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

 - Искренне рад разделить вместе с жителями Ивья этот замечательный праздник. Стало хорошей традицией к 7 ноября вводить в эксплуатацию новые и обновленные объекты.  Ивьевщина – родной для меня уголок: многие годы вместе с семьей на берегу Немана в деревне Морино проводили свой досуг. Впечатлен позитивными изменениями, которые происходят в районе. Ивье хорошеет с каждым годом, а теперь в канун “Дажынак”, город кардинально преобразился, - сказал председатель правления Национального банка Павел Каллаур. 

В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

Почетные гости на праздник пришли не с пустыми руками –  учреждение образования  получило подарочные сертификаты и обучающие материалы по финансовой грамотности. 

В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

Павел Каллаур также добавил, что при поддержке Национального банка в стране реализуются проекты по обновлению, реконструкции социальных объектов по программе Всемирного банка. В том числе и в Ивьевском районе. В ноябре начнется  капитальный ремонт здания средней школы в деревне Бакшты, в прошлом году был завершен капитальный ремонт в средней школе в  райцентре. 

-Традицию возведения и реконструкции объектов будем продолжать, - заверил  председатель правления Национального банка. 

Красноречивее слов о кардинальных изменениях, которые произошли в детском саду, расскажет мини-фотовыставка из серии “Было-стало”. Изменился не только внешний вид здания: проведена тепловая реабилитация, установлены современные стеклоблоки, фасады покрашены в яркие цвета, полностью переделали и “начинку”. Преобразились фойе, коридоры, игровые комнаты, спальни, полностью отремонтирован пищеблок. Сегодня в саду пять групп, две из которых интегрированные, посещают 127 ребят, с которыми работают 15 педагогов. 

 

Подарком жителям города также стал современный легкоатлетический центр на стадионе средней  школы, где созданы комфортные условия для проведения тренировок и соревнований. Масштабная реконструкция стадиона велась на протяжении нескольких месяцев. Теперь здесь уложено современное легкоатлетическое покрытие, сертифицированное международной федерацией легкой атлетики. Оборудованы сектора для метаний молота и диска, многофункциональная  площадка для игровых видов спорта с синтетическим покрытием, а также площадка для игры в хоккей, установлена зрительская трибуна. Пополнена дополнительным инвентарем и детско-юношеская спортивная школа.

Введение спорткомплекса на ура приняли не только спортсмены-профессионалы, но и поклонники здорового образа жизни. Ивьевский район традиционно силен в подготовке легкоатлетов, качественно работают местная детско-юношеская спортивная школа, где сейчас занимаются свыше 200 детей. Подготовлено немало именитых спортсменов, тренеры из Ивья регулярно готовят спортивный резерв, передают таланты в высшее звено подготовки. Например, летом этого года международную арену в Финляндии покорил ивьевчанин Олег Томашевич, занявший пятое место на чемпионате по легкой атлетике среди юниоров. 

В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

 

В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

Всего же в этом году работы велись не только в райцентре, но и в других агрогородках и деревнях Ивьевщины, чтобы каждый житель региона мог прочувствовать атмосферу праздника. Так,  в Ивьевском районе реконструкция, ремонт и модернизация прошли на более чем  120 объектах. В том числе в райцентре отремонтированы средняя школа, гимназия №1, три дошкольных учреждения, а также средняя школа и детский сад в агрогородке Геранены, благоустроены прилегающие к зданиям территории. Вскоре будут завершены работы в дошкольном цетре развития ребенка. Преобразился и районный Дом культуры, где на “Дажынках” будут чествовать тружеников села, а также дома культуры в агрогородках Геранены, Липнишки, Трабы. Внимание уделено  объектам медицинской сферы: идет ремонт в Ивьевской центральной районной больнице, закупается оборудование, благоустраивается территория.

Преобразилась и набережная реки Ивьянки. Украсили ее берега 20 деревянных скульптур на сказочную водную тематику – их в подарок городу сделали в каждом районе области. Излюбленным местом ивьевчан стал и новый сквер для влюбленных. Главное украшение площадки - кованое дерево, на ветвях которого вскоре “расцветут” замочки, которые любят оставлять молодожены в память о бракосочетании. 7 ноября череда открытий будет продолжена – в торжественной обстановке откроют после реконструкции новый мост в центре города. 

В Ивье открыли обновленные детский сад и стадион

 

Гродненская правда.

 

 

 
 
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Событие стало настоящим праздником не только для Ивья, но и всего района. Торжественное открытие объектов приурочили к 7 ноября. 
 
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