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"Черная суббота" : два ДТП, в которых погиб мужчина и пострадала велосипедистка

05.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В прошлую субботу на территории района, возле деревни Вилейши и в Свислочи,  произошли два учетных дорожно-транспортных происшествия, в одном из них погиб мужчина.

В обеденное время житель Свислоччины 1968 года рождения, двигаясь на личном автомобиле «Опель Вектра» по гравийной дороге Занки – Огородники – Скреблы – Вердомичи, не учел состояние проезжей части, неправильно выбрал скорость, съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

"Черная суббота" : два ДТП, в которых погиб мужчина и пострадала велосипедистка

 

Мужчина 1963 года рождения, ехавший в качестве пассажира, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

 

После 15 часов на перекрестке улиц Буденого и Ленина в Свислочи вблизи торговой точки «Родны кут» водитель 1978 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на «Пежо-806», совершил наезд на велосипедистку 1949 года рождения. Пожилая женщина пренебрегла ПДД, неожиданно съехала с тротуара и начала движение на двухколесном транспорте вблизи пешеходного перехода.

"Черная суббота" : два ДТП, в которых погиб мужчина и пострадала велосипедистка

 

"Черная суббота" : два ДТП, в которых погиб мужчина и пострадала велосипедистка

 

В результате ДТП женщина получила травмы, она госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Свислочская ЦРБ». В автомобиле повреждено лобовое стекло.   

 

Елена КЕДИК.

Фото ОГАИ Свислочского РОВД.

 
 
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В прошлую субботу на территории района, возле деревни Вилейши и в Свислочи,  произошли два учетных дорожно-транспортных происшествия, в одном из них погиб мужчина.
 
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