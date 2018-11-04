"Черная суббота" : два ДТП, в которых погиб мужчина и пострадала велосипедистка

В прошлую субботу на территории района, возле деревни Вилейши и в Свислочи, произошли два учетных дорожно-транспортных происшествия, в одном из них погиб мужчина.

В обеденное время житель Свислоччины 1968 года рождения, двигаясь на личном автомобиле «Опель Вектра» по гравийной дороге Занки – Огородники – Скреблы – Вердомичи, не учел состояние проезжей части, неправильно выбрал скорость, съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

Мужчина 1963 года рождения, ехавший в качестве пассажира, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

После 15 часов на перекрестке улиц Буденого и Ленина в Свислочи вблизи торговой точки «Родны кут» водитель 1978 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на «Пежо-806», совершил наезд на велосипедистку 1949 года рождения. Пожилая женщина пренебрегла ПДД, неожиданно съехала с тротуара и начала движение на двухколесном транспорте вблизи пешеходного перехода.





В результате ДТП женщина получила травмы, она госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Свислочская ЦРБ». В автомобиле повреждено лобовое стекло.

Елена КЕДИК.

Фото ОГАИ Свислочского РОВД.