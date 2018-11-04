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Выбираем лучший чудо-урожай
05.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Мы благодарим за участие всех, кто прислал снимки!
Голосование закончится 7 ноября в 15.00.
Удачи!
Семья Писарь, аг. Хоневичи.
Любовь Михайловна Фунт, аг. Хоневичи. Вес тыквы- 32 кг. 700 гр.
Головач Ольга Ивановна, г. Свислочь. Вес арбуза - 7,2 кг.
"Многодетная семья" - Светлана Георгиевна Песняк, г. Свислочь.
Карпов Илья, г. Свислочь.
Головач Екатерина Игоревна, г. Свислочь.
Ну, с какой начнем? Светлана Георгиевна Песняк, г. Свислочь.
Зинкевич Валентина Борисовна, г. Свислочь.
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Мы благодарим за участие всех, кто прислал снимки! Голосование закончится 7 ноября в 15.00. Удачи! Семья Писарь, аг. Хоневичи. Любовь...
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