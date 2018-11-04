Как всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY делится подборкой самых кассовых фильмов минского проката за прошлую неделю. Судя по цифрам, перед «Лістападам» минчане, особенно самые маленькие, активно ходили в кино: «Смолфут», на прошлой неделе сбросивший «Венома» с первой позиции, на этот раз тоже в лидерах. Оно и понятно: на кассовые сборы мультипликации школьные каникулы влияют как ничто другое. Какие еще фильмы, по мнению столичных зрителей, оказались в пятерке лучших?
Если верить цифрам «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат»), первая строчка с кассой в 107,3 тысячи белорусских рублей достается фэнтезийной анимации «Смолфут», что логично — не на «Экстаз» же вести школьника на каникулах.
«Смолфут» повествует историю молодого йети, который сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Что бывает, когда оказывается, что за рамками твоей картины мира есть жизнь, можно узнать в минских кинотеатрах — доброе семейное кино будут крутить до 14 ноября.
Второй на этой неделе стала музыкально-биографическая драма о Фредди Меркьюри — в копилку этой "Богемской рапсодии" минский зритель положил 78,5 тысяч белорусских рублей. Если говорить начистоту, по посещаемости этот фильм обогнал «Смолфута»: его посмотрели на 2 тысячи минчан больше. Один из самых удачных релизов недели прослеживает головокружительный путь группы Queen к успеху, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.
Третье место заняли «Ужастики-2» — хоррор-комедию о ребятах, которые находят в заброшенном доме странную книгу «Беспокойный Хеллоуин» Стайна, оценили в 27,1 тысячу рублей. Четвертое место — у нашумевшего «Венома» (25,1 тысяч), которого жалуют и на пятой неделе пребывания в минском прокате. Пятой стала снова-таки детская анимация «Тайна магазина игрушек»: семейные походы в кино принесли этой картине 11 тысяч рублей. Посмотрите трейлер обаятельного мультфильма, который замыкает топ самых кассовых фильмов прошлой недели.
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