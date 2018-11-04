Маша и Медведь предостерегают

Человеческая жизнь проходит в суете, хлопотах, решении различных проблем. А ведь существует не только красота природы, но и та, что создана руками человека творческого, неординарного. Каждый день вы проходите по улицам родного города, не замечая, насколько он необычен, красив, уютен. Мы обратим ваше внимание на те островки красоты, которые незаметно придают Сморгони её колорит, неброскую, но такую притягательную красоту.













Буквально за один день «домик» ПУ «Сморгоньгаз», что расположен в Восточном микрорайоне между ТПЧУП «Танак» и общежитием, превратился в сказочную избушку. Однотонные скучные стены украсили яркие сцены с любимыми героями детворы – Машей и Медведем. Советы как детям («Сам к плите не прикасайся! Лучше взрослых дожидайся»), так и взрослым («Не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно») добавились к традиционным надписям «Газ. Огнеопасно» и «При запахе газа звоните 104». И полезно, и красиво, не правда ли?

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.