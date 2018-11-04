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Трое школьников, успели за две недели сделать около 200 закладок с наркотиком
Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома
Двух школьников и одного ученика из колледжа задержали в Минской области за оборот психотропов. По материалам дела, за две недели они успели сделать около 200 закладок с запрещенными веществами.
Как сообщили
"Свободное время проводили вместе, гуляя по району. Часто такие прогулки сопровождались и употреблением наркотиков — в основном курили марихуану. В какой-то момент решили и сами стать закладчиками", — отмечается в сообщении.
Свободное время проводили вместе, гуляя по району. Часто такие прогулки сопровождались и употреблением наркотиков – в основном курили марихуану. В какой-то момент решили и сами стать закладчиками. Кому первому в голову пришла идея стать «минерами» сейчас никто из них не может сказать точно, но каждый уверяет, что не ему.
Работали преступники с одного аккаунта. Полученный товар, как предполагается, фасовали на квартирах то у одного, то у второго школьника.
"Именно у них в ходе обыска были обнаружены весы и упаковочный материал. Расфасованный наркотик приятели раскладывали в тайники по Минскому району. Денег, что они успели заработать за свою непродолжительную карьеру в наркобизнесе, им хватило только на покупку одних наушников для айфона", - информирует пресс-служба УВД.
На днях все трое были задержаны по месту жительства. У одного из них в тайнике недалеко от квартиры был обнаружен сверток с оставшимися 22 граммами нерасфасованного альфа-PVP. Еще около 300 грамм различных наркотиков оперативники наркоконтороля УВД Минского облисполкома смогли изъять из закладок.
В настоящее время все подростки арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.
Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома
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Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.
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