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Трое школьников, успели за две недели сделать около 200 закладок с наркотиком

05.11.2018 15:37 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома
Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Двух школьников и одного ученика из колледжа задержали в Минской области за оборот психотропов. По материалам дела, за две недели они успели сделать около 200 закладок с запрещенными веществами.

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе УВД Миноблисполкома, подозреваемым от 15 до 17 лет — двое школьники, а третий в этом году поступил в колледж.

"Свободное время проводили вместе, гуляя по району. Часто такие прогулки сопровождались и употреблением наркотиков — в основном курили марихуану. В какой-то момент решили и сами стать закладчиками", — отмечается в сообщении.

Свободное время проводили вместе, гуляя по району. Часто такие прогулки сопровождались и употреблением наркотиков – в основном курили марихуану. В какой-то момент решили и сами стать закладчиками. Кому первому в голову пришла идея стать «минерами» сейчас никто из них не может сказать точно, но каждый уверяет, что не ему.

Работали преступники с одного аккаунта. Полученный товар, как предполагается, фасовали на квартирах то у одного, то у второго школьника.

"Именно у них в ходе обыска были обнаружены весы и упаковочный материал. Расфасованный наркотик приятели раскладывали в тайники по Минскому району. Денег, что они успели заработать за свою непродолжительную карьеру в наркобизнесе, им хватило только на покупку одних наушников для айфона", - информирует пресс-служба УВД.

Трое школьников, успели за две недели сделать около 200 закладок с наркотиком


Трое школьников, успели за две недели сделать около 200 закладок с наркотиком


Трое школьников, успели за две недели сделать около 200 закладок с наркотиком

На днях все трое были задержаны по месту жительства. У одного из них в тайнике недалеко от квартиры был обнаружен сверток с оставшимися 22 граммами нерасфасованного альфа-PVP. Еще около 300 грамм различных наркотиков оперативники наркоконтороля УВД Минского облисполкома смогли изъять из закладок.

В настоящее время все подростки арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.
Трое школьников, успели за две недели сделать около 200 закладок с наркотиком


Трое школьников, успели за две недели сделать около 200 закладок с наркотиком

Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

 
 
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