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Туалет за миллион долларов в Гомеле закрыли после визита Лукашенко и Порошенко

05.11.2018 15:24 — Разное | UDF  
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Фото: belsat.eu
Самый дорогой туалет страны, который в авральном режиме пытались открыть к приезду президентов Беларуси и Украины 25-26 октября, сейчас закрыт.

Окончательная стоимость «мавзолея», как окрестили общественный туалет местные жители, расположенный на набережной Сожа, не называют. Известно, что финансировался он из местного бюджета, на что изначально выделили $ 750 тысяч.

Мы попытались узнать, почему туалет, который открыли во время посещения города Лукашенко и Порошенко, сейчас не работает. В прошлые выходные в него, кстати, пускали бесплатно.

Директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля в комментарии belsat.eu отметила, что туалет еще официально не ввели в эксплуатацию. Ирина Пыркова посоветовала обращаться к строителям.

В приемной Управления капитального строительства нам сообщили, что его закрыли из-за погоды.

Сроки работы над проектом несколько раз переносили: согласно тендерной документации, строительство должны были начать в феврале 2018 года и завершить в июне. Однако строить туалет начали только в июне.

Неофициально в управлении отмечают, что, в спешке его как следует не доделали. Сейчас этим занимаются строители.

 
 
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