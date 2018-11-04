Туалет за миллион долларов в Гомеле закрыли после визита Лукашенко и Порошенко

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Окончательная стоимость «мавзолея», как окрестили общественный туалет местные жители, расположенный на набережной Сожа, не называют. Известно, что финансировался он из местного бюджета, на что изначально выделили $ 750 тысяч.Мы попытались узнать, почему туалет, который открыли во время посещения города, сейчас не работает. В прошлые выходные в него, кстати, пускали бесплатно.Директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля в комментарииотметила, что туалет еще официально не ввели в эксплуатацию.посоветовала обращаться к строителям.В приемной Управления капитального строительства нам сообщили, что его закрыли из-за погоды.Сроки работы над проектом несколько раз переносили: согласно тендерной документации, строительство должны были начать в феврале 2018 года и завершить в июне. Однако строить туалет начали только в июне.Неофициально в управлении отмечают, что, в спешке его как следует не доделали. Сейчас этим занимаются строители.