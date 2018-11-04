|
Туалет за миллион долларов в Гомеле закрыли после визита Лукашенко и Порошенко
Фото: belsat.eu
Окончательная стоимость «мавзолея», как окрестили общественный туалет местные жители, расположенный на набережной Сожа, не называют. Известно, что финансировался он из местного бюджета, на что изначально выделили $ 750 тысяч.
Мы попытались узнать, почему туалет, который открыли во время посещения города Лукашенко и Порошенко, сейчас не работает. В прошлые выходные в него, кстати, пускали бесплатно.
Директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля в комментарии
В приемной Управления капитального строительства нам сообщили, что его закрыли из-за погоды.
Сроки работы над проектом несколько раз переносили: согласно тендерной документации, строительство должны были начать в феврале 2018 года и завершить в июне. Однако строить туалет начали только в июне.
Неофициально в управлении отмечают, что, в спешке его как следует не доделали. Сейчас этим занимаются строители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый дорогой туалет страны сейчас закрыт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)