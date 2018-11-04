Экономист объяснил парадокс высокого места Беларуси в рейтинге Doing Business

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В конце октября Всемирный банк опубликовал ежегодную версию своего авторитетного рейтинга, который показывает, насколько легко вести бизнес в разных странах мира.Беларусь за год улучшила свою позицию еще на одну строчку – и оказалась на почетном 37-м месте (для сравнения, Украина расположилась на 71-м, Россия – на 31-м, Польша и Литва – 33-е и 14-е соответственно).Несмотря на это, большого притока иностранных инвестиций в стране не наблюдается. Почему?– отмечает в комментарии «Салiдарнасці» доктор экономических наукДля того, чтобы привлечь инвесторов в страну, нужны более глубокие решения, чтобы иностранный бизнес более уверенно себя чувствовал в Беларуси, считает экономист:Собеседник обращает внимание, что два самых проблемных направления для Беларуси в рейтинге – получение кредитов (85-е место) и налогообложение(99-е). Они существенно снижают интерес со стороны инвесторов к белорусской экономике.– подчеркивает Борис Желиба.