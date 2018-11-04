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Экономист объяснил парадокс высокого места Беларуси в рейтинге Doing Business

05.11.2018 15:22 — Разное | UDF  
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Фото с сайта ytimg.com
Почему Беларусь далеко не рай для бизнеса, несмотря на высокую позицию в Doing Business-2019?

В конце октября Всемирный банк опубликовал ежегодную версию своего авторитетного рейтинга, который показывает, насколько легко вести бизнес в разных странах мира.

Беларусь за год улучшила свою позицию еще на одну строчку – и оказалась на почетном 37-м месте (для сравнения, Украина расположилась на 71-м, Россия – на 31-м, Польша и Литва – 33-е и 14-е соответственно).

Несмотря на это, большого притока иностранных инвестиций в стране не наблюдается. Почему?

– Все-таки власти потихоньку идут навстречу бизнесу, – отмечает в комментарии «Салiдарнасці» доктор экономических наук Борис Желиба. – Идет диалог по налоговому кодексу, по улучшению бизнес-климата, что не осталось незамеченным теми, кто составляет рейтинг. Но этого мало, чтобы к нам пошли прямые инвестиции.

Для того, чтобы привлечь инвесторов в страну, нужны более глубокие решения, чтобы иностранный бизнес более уверенно себя чувствовал в Беларуси, считает экономист:

– Остались нерешенными главные проблемы: это большое присутствие государства в экономике, это возможность резко поменять правила игры первым лицом, это отсутствие гарантий частной собственности. Точечные изменения – это хорошо, но этого недостаточно для того, чтобы к нам масштабно пошел иностранный капитал.

Собеседник обращает внимание, что два самых проблемных направления для Беларуси в рейтинге – получение кредитов (85-е место) и налогообложение(99-е). Они существенно снижают интерес со стороны инвесторов к белорусской экономике.

– Несмотря на то, что у нас сравнительно низкая инфляция и идет кредитный бум для физических лиц, кредитные ставки для бизнеса по-прежнему остаются высокими. И мы видим, что задолженность реального сектора перед банками остается запредельной.

Налоговое бремя тоже остается одним из самых высоких, это хронический недостаток нашей налоговой системы. Налоговая нагрузка на бизнес у нас остается самой высокой среди стран, которые вокруг нас находятся.

Власть постепенно созревает и приходит к пониманию, что бизнес надо поддерживать и лелеять. Но с другой стороны – со стороны бизнеса доверия к власти мало. И проблем остается очень много, – подчеркивает Борис Желиба.

 
 
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Почему Беларусь далеко не рай для бизнеса, несмотря на высокую позицию в Doing Business-2019?
 
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