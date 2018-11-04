ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси проходит акция в поддержку независимых журналистов

05.11.2018 15:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Акция «Станем за журналистику» в Слониме. Фото: gs.by
Белорусская ассоциация журналистов проводит акцию «Станем за журналистику».

По инициативе Международной федерации журналистов с 2007 года 5 ноября по всему миру проводится общественная кампания, чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются журналисты.

– Главной угрозой в Беларуси в этом году стало возбуждение уголовных дел против известных журналистов и редакторов негосударственных медиа, – обращает внимание БАЖ.

Ассоциация напоминает, что 7−9 августа в редакциях TUT.BY, информагентства БелаПАН, других СМИ, а также в квартирах журналистов прошли обыски.

В частности, были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала: Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, собственный корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский, редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

Представители БАЖ призывают белорусов выразить солидарность с журналистами в соцсетях, публикуя слова поддержки с хештегами #СтанемЗаЖурналістаў, #CтанемЗаЖурналістак, #StandUpForJournalism.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская ассоциация журналистов проводит акцию "Станем за журналистику".
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Ярошук: Белорусы еще не окончательно превратились в покорных и бессловесных рабов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика