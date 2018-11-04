В Беларуси проходит акция в поддержку независимых журналистов



Акция «Станем за журналистику» в Слониме. Фото: gs.by

проводит акцию

По инициативе Международной федерации журналистов с 2007 года 5 ноября по всему миру проводится общественная кампания, чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются журналисты.обращает внимание БАЖ.Ассоциация напоминает, что 7−9 августа в редакциях TUT.BY, информагентства БелаПАН, других СМИ, а также в квартирах журналистов прошли обыски.В частности, были задержаны главный редактор TUT.BY, редакторы портала:, главный редактор БелаПАНи международный обозреватель БелаПАН, собственный корреспондент Deutsche Welle, редактор сайта газеты «Белорусы и рынок»Представители БАЖ призывают белорусов выразить солидарность с журналистами в соцсетях, публикуя слова поддержки с хештегами #СтанемЗаЖурналістаў, #CтанемЗаЖурналістак, #StandUpForJournalism.