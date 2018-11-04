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В Беларуси проходит акция в поддержку независимых журналистов
Акция «Станем за журналистику» в Слониме. Фото: gs.by
По инициативе Международной федерации журналистов с 2007 года 5 ноября по всему миру проводится общественная кампания, чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются журналисты.
– Главной угрозой в Беларуси в этом году стало возбуждение уголовных дел против известных журналистов и редакторов негосударственных медиа, – обращает внимание БАЖ.
Ассоциация напоминает, что 7−9 августа в редакциях TUT.BY, информагентства БелаПАН, других СМИ, а также в квартирах журналистов прошли обыски.
В частности, были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала: Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, собственный корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский, редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.
Представители БАЖ призывают белорусов выразить солидарность с журналистами в соцсетях, публикуя слова поддержки с хештегами #СтанемЗаЖурналістаў, #CтанемЗаЖурналістак, #StandUpForJournalism.
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Белорусская ассоциация журналистов проводит акцию "Станем за журналистику".
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