В четверг, 8 ноября, футболисты БАТЭ проведут матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы-2018/19 и примут в родных стенах знаменитый английский «Челси». Поединок начнется на поле «Борисов-Арены» в 20.55, а реализация одиночных билетов на предстоящую игру стартала сегодня, 5 ноября, в 15.00, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Фото: Reuters

Приобрести билеты можно через интернет — бронируя посредством онлайн-сервиса Ticketpro и распечав в любом удобном для себя месте.

Также купить билеты по прежним адресам:

На территории «Борисов-Арены» (ул. Гагарина, 119):

понедельник, 5 ноября, — 15.00−18.00 (в кассах);

вторник, 6 ноября, — 10.00−18.00 (в фан-шопе).

В минском офисе компании Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа):

понедельник, 5 ноября, — 15.00−19.00;

вторник, 6 ноября, — 9.00−19.00;

среда, 7 ноября, — 10.00−18.00;

четверг, 8 ноября, — 9.00−19.00.

Заявки на приобретение билетных пакетов от предприятий и организаций по безналичному расчету принимаются по телефону (+375 177) 70 99 23.

Клуб также напоминает о необходимости ознакомиться с «Положением о приобретении и пользовании билетами на домашние матчи ФК БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы УЕФА-2018/19» .

После матча БАТЭ с «Челси» болельщики смогут добраться от «Борисов-Арены» до Минска на электропоезде или автобусе.

После лигоевропейского поединка уже 15-кратных чемпионов Беларуси с английским «Челси» — в четверг, 8 ноября, болельщикам из Минска предлагается для отправления сразу два транспортных варианта.

Как и прежде, будет пущен дополнительный электропоезд, который стартует от станции Борисов в 23.36 и прибудет на ближайший к «Борисов-Арене» о.п. Печинский в 23.42. В 23.47 состав двинет в путь, причем сделает только три промежуточные остановки — Жодино-Южное (23.58−0.00), Заречное (0.12−0.14), Минск-Восточный (0.56−0.58). И в 1.04 прибудет на станцию Минск-Пассажирский.

Проезд в этой электричке бесплатный для поклонников БАТЭ.

Уехать быстрее можно на специально организованных автобусах со стоимостью билета 5 рублей и следованием до станции метро «Октябрьская» — вскоре по окончании игры. Для этого необходимо обязательно зарегистрироваться, заполнив размещенную на сайте ФК БАТЭ анкету.

Телефон для справок: (+375 29) 278 97 15.

Напомним, что в 3-м туре в выездном матче групповой стадии Лиги Европы в Лондоне БАТЭ проиграл «Челси» со счетом 1:3.

Положение команд в группе «L»:

1. «Челси» — 9 (5−1).

2. ПАОК — 3 (4−4).

3. «Види» — 3 (2−3).

4. БАТЭ — 3 (4−7).

Матчи 4-го тура пройдут 8 ноября. БАТЭ примет дома футболистов «Челси», венгерский «Види» сыграет на своем поле против греческого ПАОКа.

Две лучшие команды каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.