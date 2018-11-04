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Ученые рассказали о паразитах, захвативших Антарктиду

05.11.2018 16:53 — Разное | Tut.by  
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Изучив образцы морской фауны Антарктиды, австралийские ученые обнаружили в ней большое количество редких паразитов Syndiniales, сообщает ABC News. Эти паразиты были обнаружены в океанах по всему миру, но их содержание в морских организмах не превышало одного процента.


Зараженный Syndiniales фитопланктон. Фото: Australian Antarctic Division

Пробы воды из Южного океана показали беспрецедентный уровень паразитов Syndiniales в местных организмах — более 50 процентов. Ученый Австралийского антарктического отдела Брюс Дигл отметил, что этих паразитов невозможно рассмотреть под обычным микроскопом. И рассказал, что Syndiniales существуют даже внутри фитопланктона.

По словам ученого, этих паразитов особенно много в богатой питательными веществами воде вблизи льда. Syndiniales смертельны для микроскопических морских водорослей — фитопланктона.

«Как только они заражают клетку, она обречена. По прохождении некоторого времени клетка разрушается и Syndiniales поражет следующую», — говорит Дигл.

Брюс отметил, что обнаружение паразита на столь высоких уровнях может заставить ученых пересмотреть свое исследование экосистемы Южного океана — построенные ранее модели не включали фактор наличия Syndiniales.

Поскольку паразиты атаковали фитопланктон, который является основой рациона для более крупных морских организмов, таких, как ракообразные, криль, рыба и киты, то, возможно, Syndiniales каким-то образом влияют и на эти формы жизни.

Syndiniales — это простейшие внутриклеточные паразиты, развитие которых может привести к смерти носителя.

 
 
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Как только они заражают клетку, она обречена.
 
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