В Беларуси нет причин для введения экстренных мер по ценовому регулированию





Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018).

По словам министра, МАРТ не ослаблял контроля за ценами и продолжает взаимодействие с Белстатом, Нацбанком и розничными торговыми сетями, министерство анализирует информацию о ценах как в целом по стране, так и в разрезе областей, пишет БЕЛТА .

"Мы в режиме онлайн видим, как повышаются цены и каковы причины для их роста. Параметры по инфляции в этом году абсолютно в прогнозе, мы сегодня видим, что нет оснований говорить о невыполнении этого прогноза до конца года - 6%", – подчеркнул Владимир Колтович.