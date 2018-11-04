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В Беларуси нет причин для введения экстренных мер по ценовому регулированию
05.11.2018 16:54 — Разное | Ежедневник
Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018).
По словам министра, МАРТ не ослаблял контроля за ценами и продолжает взаимодействие с Белстатом, Нацбанком и розничными торговыми сетями, министерство анализирует информацию о ценах как в целом по стране, так и в разрезе областей, пишет
"Мы в режиме онлайн видим, как повышаются цены и каковы причины для их роста. Параметры по инфляции в этом году абсолютно в прогнозе, мы сегодня видим, что нет оснований говорить о невыполнении этого прогноза до конца года - 6%", – подчеркнул Владимир Колтович.
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Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018).
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