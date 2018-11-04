ТОП-25 курсов по SEO в Минске, на которых научат SEOшить

Ежедневно пользователи вводят миллиарды запросов в поисковую строку. В Интернете учатся, знакомятся и совершают покупки. И если бизнес не представлен на просторах глобальной паутины, значит его попросту нет. Но создать привлекательный и интересный сайт – только первый шаг. Дальше предстоит решить куда более серьезную и глобальную задачу – заслужить доверие Яндекс и Google и занять первые места в результатах поисковой выдачи. И вот здесь без SEO не обойтись.

Что такое SEO

SEO (Search Engine optimization) – оптимизация сайта под поисковые системы. Это комплекс действий, направленных на продвижение ресурса. Речь идет об огромнейших объемах работ, цель которых сделать контент релевантным, дизайн сайта удобным и технических код страниц грамотным. Только тогда можно добиться заветного попадания в ТОП.

Доверить поисковую оптимизацию можно SEO-специалисту, но разумнее всего пройти курс SEO и разобраться в основных моментах, которые нужно контролировать. Такие навыки однозначно пригодятся. Во-первых, вы сможете самостоятельно продвигать свой ресурс. Во-вторых, даже если вы решитесь на сотрудничество с подрядчиком, вы будете понимать, что и как он делает. И теперь остается только выбрать, где же учиться этой непростой и интересной SEO-науке.

SEO-обучение в Минске : где, как и сколько стоит

На сегодняшний день десятки школ предлагают стать слушателями курсов, посвященных поисковой оптимизации. Из чего выбирать?

1. «Школа SEO» в Минске

Есть возможность пройти обучение в группах до шести человек.

· Первый вариант SEO-NORMAL – 10 занятий по 4 ак.часа (245 бел. рублей),

· Второй вариант – SEO-PLUS – 12 занятий по 4 ак.часа (290 бел. рублей).

Расширенный пакет помимо основ SEO включает в себя два урока, посвященных контекстной рекламы и изучению аналитики.

Студентам курса предоставляется учебные проекты (сайты) и круглосуточный доступ к обучающей платформе (базе знаний), открытый доступ остается даже после окончания обучения.

По окончанию курса сдается экзамен, защищается учебный проект и выдается сертификат.

Также предлагается пройти индивидуальное обучение со всеми вытекающими преимуществами (гибкий график, сопровождение проекта, интенсив до результата). Стоимость такого пакета составляет 650 бел. рублей.

После обучения по любой из программ, студенты смогут лично курировать и продвигать в поисковых системах свой проект.

Подробнее: seo-school.by .

2. Образовательный центр Парка высоких технологий.

Обучение в утренних и вечерних группах в течение двух месяцев (72 ак. часов). Стоимость всего курса – 780 бел. рублей. Центр обещает углубиться в раскрутку интернет-ресурсов с нуля и уделить внимание личным проектам студентов.

3. Компьютерная Академия ШАГ.

Обучение поисковой оптимизации в группах в течение двух месяцев. Занятия проходят два раза в неделю и длятся по два часа. Стоимость курса – 720 рублей. В рамках обучения особое внимание уделяется аналитике поведенческих факторов и затрагиваются вопросы оптимизации сайта под различные устройства (компьютер, телефон, планшет и т. д.).

4. Webcom Academy.

Предлагает несколько вариантов обучения: экспресс-курс выходного дня «SEO за 24 часа» − четыре занятия по шесть часов (очно – 599 бел. рублей, дистанционно – 429 бел. рублей) и профессиональный курс по SEO – 20 занятий по два часа (очно – 899 бел. рублей, дистанционно – 629 бел. рублей). Курсанты познакомятся с внешними и внутренними техническими факторами ранжирования и будут оттачивать полученные теоретические знания на собственных проектах.

5. Kursy SEO .

Курсы SEO и контекстной рекламы. Курс по SEO длится 7 занятий по 3 часа. Стоимость 300 руб. Курс по контекстной рекламе стоит 220 руб. и длится 5 занятий по 3 часа. Комплексный курс SEO+контекстная реклама стоит 400 руб. и длится 12 занятий.

6. Образовательный и кадровый центр «Новое завтра».

Научит SEO за один месяц (40 ак. часов). Центр предлагает скидки от 5 до 15%. Получить дисконт можно, выбрав занятия в утреннее время или у преподавателя на дому. Базовая стоимость курса составляет 310 бел. рублей. Возможны индивидуальные программы. В рамках обучения рассматриваются поисковая оптимизация и принципы работы поисковых систем.

7. Manager.by

Стать SEO-специалистом в рамках курса от Manager.by можно за 27 ак. часов в рамках одного календарного месяца. Стоимость обучения – 307 бел. рублей. В ходе обучения рассматривается современная и актуальная теория, посвященная поисковой оптимизации. Также студентов познакомят с аналитикой и наиболее действенными SEO-сервисами.

8. Seocat.by

Обучение проходит в группах до 10 человек и состоит из 13 занятий по два-два с половиной часа. Преподаватели обещают интереснейший учебный процесс, затрагивающий вопросы оптимизации, фильтров поисковых систем и рабочего инструментария. Чтобы стать SEO-специалистом в Seocat.by, придется заплатить 340 бел. рублей за курс.

9. Учебный центр it-kursy.by

Отличный вариант для тех, кто хочет пройти индивидуальное обучение. Программа состоит из шести занятий по два часа. Преподаватель подстраивается под имеющийся уровень знаний студента и помогает повысить его. График обучения согласовывается лично. Стоимость индивидуального курса составляет 700 бел. рублей.

10. Европейский образовательный центр

Предлагает две формы обучения: в группах до 14 человек (257 бел. рублей) и индивидуально (675 бел. рублей). Продолжительность обучения составляет 35 ак. часов. Студентов обещают научить поисковому продвижению, основам языка HTML и специализированным SEO-программам.

11. AVER media.

Возможны две формы обучения: очно (300 бел. рублей) и заочно (250 бел. рублей). Курс состоит из 10 занятий по три часа. Студентов обещают научить проводить грамотный аудит и с учетом полученных результатов выстраивать план дальнейших работ.

12. Научно образовательный центр kursy.by

Курсантам предлагается обучение поисковой оптимизации (теория + практика) и изучение полезного инструментария, необходимого в работе SEO-специалиста. Программа состоит из 22 ак. часов. Приезжать на занятия необходимо дважды в неделю. Стоимость обучения – 300 бел. рублей.

13. Институт Бизнес Технологий

Учиться поисковой оптимизации предлагается в группах (стоимость – 514 бел. рублей) или индивидуально (стоимость – 675 бел. рублей). За 30 ак. часов вас познакомят с основными SEO-понятиями и принципами ранжирования сайтов. Обучение направлено на результат и предусматривает анализ и курирование проектов студентов.

14. SEOКурсы.

Обучаться в этом центре можно в группах очно и в режиме онлайн. Программа состоит из 10 занятий по три-четыре часа и корректируется в зависимости от требований группы и уровня имеющихся знаний курсантов. Стоимость обучения – 280 бел. рублей.

15. IT Star.

Изучать SEO можно в группах (стоимость – 250 бел. рублей) и индивидуально (стоимость – 600 бел. рублей). Преподаватели уделят внимание не только принципам работы поисковых систем, но и веб-аналитике, сайтосроению и полезному инструментарию для автоматизации ежедневных SEO-задач. Длительность обучения – три недели по 4 ак. часа.

16. NestArt.

В течение восьми занятий (32 ак. часов) с вами в индивидуальном порядке будет работать преподаватель. Он расскажет все о внутренней и внешней оптимизации сайта, а также отдельно остановится на методах мониторинга сайта. Стоимость программы составляет 300 бел. рублей.

17. Древо знаний.

В учебном центре обучение проходит в группах от пяти до десяти человек. Стоимость курса – 350 бел. рублей, а продолжительность – 44 ак. часов (месяц-полтора). Преподаватели обещают хорошую порцию актуальных знаний, которые помогут стать отличным SEO-специалистом.

18. Prseo.by.

Индивидуальное обучение в утреннее или вечернее время. Количество занятий зависит от уровня знаний студента и составляет от восьми до 16 уроков. Стоимость одного занятия – 100 рублей.

19. Selena-Info.

Еще одни индивидуальные курсы с варьируемым количеством часов (от 6 до 15). График обучения согласовывается со студентом. Программа носит практическую направленность и разработана с учетом особенностей поисковой оптимизации в Беларуси. Стоимость зависит от количества часов и составляет от 500 до 950 бел. рублей.

20. Grizzly.

В течение 54 часов преподаватели этого авторского курса обещают знакомить курсантов с поисковой оптимизацией. Будет много теории и практики на реальных проектах. Стоимость обучения – 250 бел. рублей.

21. Intertech-Media.

Предусмотрено обучение в группе из двух человек. Курс включает в себя 8 уроков и стоит 720 бел. рублей. Авторы программы обещают готовый алгоритм действий и практику на реальных проектах.

22. EDU GUSAROV.

Курс для тех, кто готов учиться долго. Посещать занятия придется в течение 8 месяцев (267 часов). Преподаватели обещают углубленную программу и максимум знаний, после которых у студентов не останется никаких вопросов. Стоимость такого обучения – 6000 бел. рублей.

23. Beaver-Labs.

Центр предлагает новичкам свой подход к поисковой оптимизации. На протяжении 10 занятий (каждое по три часа) студенты будут изучать требования основных поисковых систем к сайтам. Стоимость обучения составляет 354 бел. рублей.

24. Seo-marketing.

Образовательный центр предлагает различные программы обучения для интернет-маркетологов. Так, направление «SEO-продвижение» – это шесть занятий, посвященных поисковой оптимизации, стоимостью в 350 бел. рублей. Есть т более расширенные программы. Например, «SEO + Контекстная реклама». Она включает в себя восемь занятий и стоит 690 бел. рублей.

25. Образовательный Центр «Лидер».

Курс из 30 ак. часов стоимостью в 300 бел. рублей. Курсантов познакомят с основами интернет-маркетинга и научат использовать основные SEO-сервисы. После обучения вы сможете анализировать текущее состояние проектов и исправлять имеющиеся ошибки.

Как выбрать лучшие? Обращайте внимание на программу, количество часов и отзывы. Нескучного вам обучения и высоких позиций в ТОПе поисковой выдачи!

Информация взята из открытых источников. 01.11.2018