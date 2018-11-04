Обвиняемые по делу рядового Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд огласил приговор трем сержантам, которые обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА.

Максимальное наказание назначено Евгению Барановскому - он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября того же года в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.

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