|
Сражение за место в элите: "Смолевичи" на последних минутах ушли от поражения в матче с "Гомелем"
5 ноября завершился 27-й тур
Случилось это на «Борисов-Арене», где команда Алексея Баги обыграла «Неман» с минимальным счетом. Таким образом, эмблему БАТЭ украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.
В Витебске местная команда проиграла минскому «Динамо» и вылетела из медальной зоны чемпионата. Вернуться туда за три оставшихся тура до конца чемпионата будет очень тяжело.
В зоне вылета находятся четыре клуба, которых ждали сильные соперники, но два аутсайдера смогли удивить. В Слуцке
Открыл программу тура матч в столице, в котором
5 ноября тур завершился в поселке Октябрьский:
ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель» — 1:1
Октябрьский. 5 ноября. ФОК «Октябрьский».
Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).
ФК «Смолевичи»: Абрамович — Каршакевич, Рожок, Луцевич (Теслюк, 80), Васьков, Каплиенко, Чикида (Русецкий, 80), Видич, Сазонович (к), Скшинецкий, Бородин (Краснов, 60).
ФК «Гомель»: Дударь — Баа, Юденков (к), Капор, Батищев, Дао (Жесткин, 65), Шаповал, Волков, Терещенко, Шрамченко, Акубардия.
Голы: 0:1 — Каплиенко (86, автогол). 1:1 — Теслюк (92).
Предупреждения: Акубардия (39), Видич (87).
Главная интрига в чемпионате разрешилась, теперь внимание сосредоточено на аутсайдерах, где идут свои сражения за выживание. В поселке Октябрьский «быки» бились за важные очки и в концовке матча сумели вырвать один балл.
Первый гол в игре, а точнее автогол, случился на 86-й минуте игры, после сутолоки в штрафной «Смолевичей» мяч отскочил от Каплиенко в ворота. Но на последних минутах уже в толчее у ворот «Гомеля» Теслюк исхитрился с острого угла загнать мяч в сетку гостей.
Теперь у «смоляков» и минского «Торпедо» равенство очков, они отстают от «Луча» на один балл. Битва за выживание в оставшихся туров предстоит нешуточная!
Положение в чемпионате после 27-го тура:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 ноября 27-й тур завершился в поселке Октябрьский.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)