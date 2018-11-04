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Сражение за место в элите: "Смолевичи" на последних минутах ушли от поражения в матче с "Гомелем"

05.11.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
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5 ноября завершился 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу, в котором борисовский БАТЭ досрочно оформил 13-е чемпионство кряду, став 15-кратным обладателем главного клубного трофея страны.

Случилось это на «Борисов-Арене», где команда Алексея Баги обыграла «Неман» с минимальным счетом. Таким образом, эмблему БАТЭ украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.


Анатолий Капский перед смертью в разговоре с женой сказал, что мечтает увидеть третью звезду на логотипе БАТЭ… Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

В Витебске местная команда проиграла минскому «Динамо» и вылетела из медальной зоны чемпионата. Вернуться туда за три оставшихся тура до конца чемпионата будет очень тяжело.

В зоне вылета находятся четыре клуба, которых ждали сильные соперники, но два аутсайдера смогли удивить. В Слуцке минское «Торпедо» забило три мяча местному «сахарному» клубу, что позволило столичной команде расположиться пока на границе зоны вылета. «Днепр» у себя на поле без шансов проиграл «Торпедо-БелАЗ». А «Луч» неожиданно сумел зацепить очки с «Шахтером».

Открыл программу тура матч в столице, в котором «Городея» просто уничтожила «Минск», а форвард «сахарных» Боян Дубаич оформил хет-трик. Второй подряд в чемпионате.

5 ноября тур завершился в поселке Октябрьский:

ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель» — 1:1

Октябрьский. 5 ноября. ФОК «Октябрьский».

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

ФК «Смолевичи»: Абрамович — Каршакевич, Рожок, Луцевич (Теслюк, 80), Васьков, Каплиенко, Чикида (Русецкий, 80), Видич, Сазонович (к), Скшинецкий, Бородин (Краснов, 60).

ФК «Гомель»: Дударь — Баа, Юденков (к), Капор, Батищев, Дао (Жесткин, 65), Шаповал, Волков, Терещенко, Шрамченко, Акубардия.

Голы: 0:1 — Каплиенко (86, автогол). 1:1 — Теслюк (92).

Предупреждения: Акубардия (39), Видич (87).

Главная интрига в чемпионате разрешилась, теперь внимание сосредоточено на аутсайдерах, где идут свои сражения за выживание. В поселке Октябрьский «быки» бились за важные очки и в концовке матча сумели вырвать один балл.

Первый гол в игре, а точнее автогол, случился на 86-й минуте игры, после сутолоки в штрафной «Смолевичей» мяч отскочил от Каплиенко в ворота. Но на последних минутах уже в толчее у ворот «Гомеля» Теслюк исхитрился с острого угла загнать мяч в сетку гостей.

Теперь у «смоляков» и минского «Торпедо» равенство очков, они отстают от «Луча» на один балл. Битва за выживание в оставшихся туров предстоит нешуточная!

Положение в чемпионате после 27-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 27 22 3 2 48 18 69
2 Шахтер 27 16 7 4 36 14 55
3 Динамо (Минск) 27 15 9 3 33 17 54
4 ФК Витебск 27 16 5 6 42 19 53
5 Торпедо-БелАЗ 27 15 5 7 32 16 50
6 Динамо (Брест) 27 13 9 5 49 28 48
7 Неман 27 11 6 10 28 27 39
8 ФК Слуцк 27 11 3 13 26 31 36
9 ФК Городея 27 7 7 13 28 32 28
10 ФК Минск 27 6 9 12 31 36 27
11 ФК Гомель 27 7 6 14 15 31 27
12 Ислочь 27 6 9 12 16 34 27
13 ФК Смолевичи 27 5 7 15 19 35 22
14 Луч 27 4 10 13 22 39 22
15 Торпедо (Минск) 27 5 6 16 17 36 21
16 Днепр 27 3 7 17 15 44 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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