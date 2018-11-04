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5 ноября завершился 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу , в котором борисовский БАТЭ досрочно оформил 13-е чемпионство кряду, став 15-кратным обладателем главного клубного трофея страны.

Случилось это на «Борисов-Арене», где команда Алексея Баги обыграла «Неман» с минимальным счетом. Таким образом, эмблему БАТЭ украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.



Анатолий Капский перед смертью в разговоре с женой сказал , что мечтает увидеть третью звезду на логотипе БАТЭ… Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

В Витебске местная команда проиграла минскому «Динамо» и вылетела из медальной зоны чемпионата. Вернуться туда за три оставшихся тура до конца чемпионата будет очень тяжело.

В зоне вылета находятся четыре клуба, которых ждали сильные соперники, но два аутсайдера смогли удивить. В Слуцке минское «Торпедо» забило три мяча местному «сахарному» клубу, что позволило столичной команде расположиться пока на границе зоны вылета. «Днепр» у себя на поле без шансов проиграл «Торпедо-БелАЗ». А «Луч» неожиданно сумел зацепить очки с «Шахтером».

Открыл программу тура матч в столице, в котором «Городея» просто уничтожила «Минск» , а форвард «сахарных» Боян Дубаич оформил хет-трик. Второй подряд в чемпионате.

5 ноября тур завершился в поселке Октябрьский:

ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель» — 1:1

Октябрьский. 5 ноября. ФОК «Октябрьский».

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

ФК «Смолевичи»: Абрамович — Каршакевич, Рожок, Луцевич (Теслюк, 80), Васьков, Каплиенко, Чикида (Русецкий, 80), Видич, Сазонович (к), Скшинецкий, Бородин (Краснов, 60).

ФК «Гомель»: Дударь — Баа, Юденков (к), Капор, Батищев, Дао (Жесткин, 65), Шаповал, Волков, Терещенко, Шрамченко, Акубардия.

Голы: 0:1 — Каплиенко (86, автогол). 1:1 — Теслюк (92).

Предупреждения: Акубардия (39), Видич (87).

Главная интрига в чемпионате разрешилась, теперь внимание сосредоточено на аутсайдерах, где идут свои сражения за выживание. В поселке Октябрьский «быки» бились за важные очки и в концовке матча сумели вырвать один балл.

Первый гол в игре, а точнее автогол, случился на 86-й минуте игры, после сутолоки в штрафной «Смолевичей» мяч отскочил от Каплиенко в ворота. Но на последних минутах уже в толчее у ворот «Гомеля» Теслюк исхитрился с острого угла загнать мяч в сетку гостей.

Теперь у «смоляков» и минского «Торпедо» равенство очков, они отстают от «Луча» на один балл. Битва за выживание в оставшихся туров предстоит нешуточная!

Положение в чемпионате после 27-го тура:

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