Минтруда: международные принципы — ориентир реализации Конвенции прав инвалидов в Беларуси

Беларусь демонстрирует прогресс в совершенствовании прав инвалидов на основе собственного многолетнего опыта и международных принципов. Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, открывая общественные консультации по проекту первого доклада о мерах, принятых Беларусью по реализации положений Конвенции о правах инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Быстро прошли два года с момента ратификации Беларусью Конвенции о правах инвалидов. Ее положения для нашей страны вступили в силу с 27 декабря 2016 года. И за это время было сделано немало. Оперативно составлен Национальный план действий по реализации положений конвенции — всего за полгода», — сказал Александр Румак. План предусматривает целый ряд мер, направленных на формирование правовых и иных основ для имплементации предусмотренных конвенцией норм как в законодательство, так и в различные программные документы.

Замминистра подчеркнул, что работа по обеспечению прав инвалидов в Беларуси велась и до ратификации конвенции, она никогда не прекращалась, но сейчас демонстрируется особая приверженность республики международным принципам в этом направлении. «Мы постепенно совершенствуем права инвалидов во всех сферах — связанных с социальными гарантиями, обеспечением безбарьерной среды и т.д. Еще нельзя сказать, что сделали достаточно. Эта работа будет продолжаться не один год. Во всех странах мира это длительный процесс. Есть государства, на которые мы равняемся. Наши специалисты выезжают за границу, знакомятся и оценивают опыт коллег. И каждый год мы вместе с партнерами разрабатываем годовые планы, чтобы скорректировать наши действия», — пояснил Александр Румак.

Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством иностранных дел и в сотрудничестве с представительством ООН в Беларуси проводит общественные консультации по проекту первого доклада о мерах, принятых государством по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. Консультации проводятся в контексте подготовки и направления в декабре 2018 года в Комитет ООН по правам инвалидов первого доклада. В мероприятии участвуют представители органов госуправления, судебной власти, международных организаций и общественных объединений.

На открытии мероприятия начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Лариса Бельская отметила, что рекомендации, которые Беларусь получит от Комитета ООН по правам инвалидов, покажут видение международных экспертов пути развития прав инвалидов в стране. По сути, после этого начнется уже новый этап реализации конвенции в республике.

Беларусь в 2015 году подписала, а в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Каждое государство — участник конвенции представляет Комитету Организации Объединенных Наций по правам инвалидов доклад о мерах, принятых для осуществления им своих обязательств, и о достигнутом прогрессе в течение двух лет после вступления конвенции в силу (в дальнейшем — каждые четыре года).

В подготовке первого национального доклада участвовали республиканские органы госуправления, организации, в компетенцию которых входят вопросы соблюдения и защиты прав лиц с инвалидностью, Верховный Суд, Национальный статистический комитет, Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов, общественные объединения инвалидов, просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью».