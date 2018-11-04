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Под Гомелем микроавтобус сбил велосипедиста, тот - в реанимации

05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Под Гомелем микроавтобус сбил велосипедиста, тот - в реанимации

ДТП произошло в вечернее время на автодороге «Гомель - Ветка», в агрогородке Покалюбичи.

- Двухколесник под управлением 58-летнего велосипедиста неожиданно принял левее перед движущимся микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter, - рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк, -  ровер оказался по колесами автомобиля. Оба транспортных средства двигались в одном направлении.

Велосипедист получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло в вечернее время на автодороге «Гомель - Ветка», в агрогородке Покалюбичи. - Двухколесник под управлением 58-летнего велосипедиста...
 
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