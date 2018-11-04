"Хорошие парни", от которых один вред

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Специалисты Медицинского центра Милтона С. Херши в Пенсильвании выступили с докладом, в котором говорится, что злодеи в супергеройских фильмах на самом деле не такие опасные, как представители сил добра.

В самом популярном на сегодняшний день жанре кино — супергеройских фильмах — люди со специфическими способностями борются с различными проявлениями зла, которые, как правило, приходят извне, по умолчанию представляя угрозу. Супергероев принято идеализировать, прощая им недостатки и, самое главное, хаос, который они учиняют, пытаясь спасти мир.

По факту, пишет РБК со ссылкой на авторов исследования, «хорошие парни» наносят больший урон обществу, инфраструктуре и экономике своими действиями, нежели «плохие».

Исследование под названием «Изображение насилия в супергеройских фильмах, распределенное по гендеру и отношению протагонист — антагонист» основано на десяти супергеройских фильмах, вышедших в период с 2015 по 2016 год. Специалисты распределили главных персонажей по категориям протагонистов (хороших парней) и антагонистов (плохих парней) и тщательно расписали каждое хулиганство во имя спасения или уничтожения мира, показанное в фильмах.

В среднем они насчитали 23 акта насилия в час от протагонистов и 18 в час — устраиваемых антагонистами. Также раскрылось, что в фильмах мужские персонажи в пять раз чаще распускают руки (около 34 случаев в час), чем женские (7 случаев в час).

«Дети и подростки считают супергероев примером для подражания, поэтому на них может влиять поведение кумиров, наполненное неоправданным риском и насилием, — комментирует ведущий автор доклада по исследованию, доктор медицинских наук Роберт Олимпия. — Педиатры должны проводить воспитательные работы среди семей в отношении насилия, присутствующего в этом жанре кинематографа. Родителям необходимо разъяснить потенциальные опасности, которые могут возникнуть, когда дети пытаются подражать этим так называемым супергероям».

Чаще всего акты насилия со стороны протагонистов в фильмах этого жанра возникают во время сражений (1021 пример), за которым следует применение смертельного оружия (659 примеров), уничтожение имущества (199 примеров), убийство (168 примеров), а также запугивание и пытки (144 примера).

Со стороны антагонистов ученые насчитали 604 случая использования смертельного оружия, 599 участий в сражениях, 237 случаев с пытками и издевательствами, 191 уничтожение имущества и 93 убийства.

В рамках противодействия негативному влиянию фильмов о супергероях на детей руководитель исследования Джон Н. Мюллер предложил семьям смотреть их вместе со своими детьми и обсуждать все действия и сюжетные повороты.

«Совместный просмотр может стать эффективным противоядием от возрастающего насилия в супергеройском кино. Главное — обсуждать все, что вы видите. Это поможет сформировать у ребенка критическое мышление», — добавил он.

Доклад по исследованию был представлен на конференции Американской академии педиатрии AAP 2018.